Det var teksten «Jeg drømmer om at barn skal være barn» som stakk av med seieren i november.

Den ble skrevet av Emilie Kopland (16), som går på KKG.

Dette sier juryen:

Innlegget til Kopland gir en viktig påminnelse på hvordan det er å være barn og ungdom i Norge i dag. Det viser problemstillingene de unge står overfor fra en veldig tidlig alder fra de det faktisk gjelder, og hvordan det har påvirket henne og sine jevnaldrende. Det er ærlig, direkte og brutalt å lese. Innlegget har skapt et voldsomt engasjement i sosiale medier, og blitt lest av nærmere 40.000. Det er også gledelig at innsender er en fersk debattant.

Slik funker konkurransen:

Skriv et debattinnlegg (se hvordan lenger ned i denne saken). Send innlegget på mail til ung@fvn.no. Hver måned velger vi én vinner.

Vi publiserer innleggene fortløpende, og trekker hver måned ut den teksten som utmerker seg mest.

Det er ingen krav om tema, men de debattinnleggene som leses mest handler ofte om lokale saker eller personlige historier.

Vinnerne får hver måned utdelt et par med Airpods (til en verdi av 2000 kroner).

Hva kan man skrive debattinnlegg om?