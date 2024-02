Leder av Kvadraturen Gårdeierforening i Kristiansand Heidi Sørvig mener jeg bruker argumenterer som ikke stemmer når jeg sier at mange av de som jobber i Sørlandsparken er lavtlønnede og ufaglærte.

Det er hun som tar feil, det jeg har sagt er korrekt. Jeg har aldri sagt at ansatte i Kvadraturen ikke er lavlønnede. At Cubus-ansatte i byen tjener det samme som på Sørlandssenteret er noe jeg vet, og å påstå noe annet er ikke korrekt.

Jeg har bodd og jobber i byen, og bruker sentrum hele tiden, og jeg vil gjøre det rimeligere for de som har butikker i byen også. Vi trenger både Sørlandsparken og et levende bysentrum.

Jeg vil kutte noen av prosjektene som skal finansieres gjennom bom for å redusere belastningen for alle. Jeg vil ikke ha kostbare prosjekt som driver kostnadene opp. Jeg mener at kostnadskontroll og reduksjon av tiltakene som bompenger skal finansiere er en forutsetning for alle prosjekt som finansieres av fellesskapet.

Jeg vil gjøre det bedre for de lavtlønnede i byen og på Sørlandssenteret. Jeg vil kutte kostnader slik at det blir bedre for alle. Jeg vet at mange av de ansatte i byen er enige med meg at det er fornuftig.

Jeg hadde faktisk forventet at Heidi Sørvig var enig i at kostbare og overdimensjonerte infrastruktur-prosjekt i sentrum som skal finansieres av ansatte og kunder i Sørlandsparken ikke er rettferdig.

Jeg har tro på at vi kan utvikle og få gode handelssentrum i både Sørlandsparken og byen. Men det ser ikke ut som Sørvig er i stand til å si at vi trenger både Sørlandsparken og byen.

