Det er faktisk alvorlig, og en mye viktigere sak enn et omspill på en allerede vedtatt bompengeordning.

Det ER spesielt at fylkespolitikere (og til dels også kommunepolitikere) fremmer forslag om særordninger for arbeidstakere i Sørlandsparken fremfor andre bydeler, inkludert bysentrum.

Lønnen du får på hotellet, restauranten eller i butikken er stort sett den samme om du jobber i byen, på Tangvall, i Vågsbygd eller i Sørlandsparken.

Det er ikke flere lavtlønnede eller deltidsarbeidende i Sørlandsparken. Det er i dag over 19 000 ansatte som har sitt daglige virke i bysentrum. En stor andel av disse er arbeidstakere innen handel, servering og tjenesteytende sektor. Stort sett med lik lønn som sine bransjekollegaer i Sørlandsparken. Stort sett samme prosentvis fordeling av deltidsstillinger.

Men alle som skal på jobb i byen må gjennom bom. Alle som jobber i byen som er avhengig av bil må betale (dyrt) for parkering.

Det å tro at samtlige som jobber i byen bor langs metroaksen er i beste fall et hyggelig drømmescenario. I byen har vi arbeidstakere fra alle bydeler. Med eller uten jevnlig bussforbindelse. I byen har vi arbeidstakere fra hele regionen. Med eller uten (oftest uten) tilgang på kollektivtilbud.

Det er lenge siden det var mulig å finne en gratis parkeringsplass i byen. Stadig press på parkering i sentrum bidrar til å øke prisene, slik at kostnad for å kjøre gjennom bommen blir for småpenger å regne sammenlignet med fordelen av å ha tilgang på gratis parkeringsplass i arbeidstiden. En fordel som alle som arbeider i Sørlandsparken har i rikelig monn.

Det er liten forskjell på tidsklemma om du bor på Langenes, i Greipstad, på Tveit eller Hellemyr.

Er du en av dem som er i tidsklemma så vet du at bilen er eneste løsningen, enten du jobber i byen eller i Sørlandsparken.

Bor du i Søgne eller Finsland og jobber i byen, så oppfordres du til å sette bilen på Park&Ride og ta bussen inn til sentrum. Skal det være annerledes om man bor på Tveit og skal på jobb i Sørlandsparken? Det er jo mulig å kjøre til Hånes, parkere bilen og ta bussen videre? Absolutt ingen god løsning i en travel hverdag. DET kan vi være helt enige om.

Vi forventer at politikerne har seriøse og faglig baserte diskusjoner på alle tiltak som kan bidra til at vi felles når de målene som er satt for reduksjon av utslipp.

Ingen liker bom. Ikke vi i byen heller. Men når man først skal ha bom, så kan ikke våre folkevalgte jobbe for særordninger for en gruppe ansatte. Spesielt ikke når dette gjøres på et så sviktende grunnlag som å si at arbeidstakere i Sørlandsparken tjener mindre og jobber mer deltid enn andre.

Argumentet om at det er så fryktelig vanskelig og dyrt for alle på østsiden som nå må kjøre gjennom en bom på vei til jobb i Sørlandsparken, kjøper vi rett og slett ikke!