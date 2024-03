Vi er mange som har undret oss lenge på hvorfor de som bygger ladestasjoner ikke kan lære av de som har drevet bensinstasjoner i 100 år. Ladestasjoner må som du sier, markeres med høye skilt langs veien slik besinstasjoner er markert. Stasjonene må bli lette å finne. Helt enig med deg – la oss slippe alle appene – få betalingen via kredittkort/bankkort. I dette landet vårt med regn og snø krever vi tak over stasjonen. Som elbil-eiere føler vi at vi har gått tilbake i tida. Infrastrukturen er som du helt riktig beskriver – på ville veier! Veksten i antall elbiler har steget fortere enn infrastrukturen.

Et råd til deg og andre elbileiere: Skal du på langtur i Sverige så hold deg på hovedveiene, for på sideveiene må du virkelig lete etter ladestasjoner! Vi prøvde sideveier sommeren -23, og det var et mareritt å finne ladestasjoner – spesielt hurtiglading. Og ha alltid med deg egen kabel.