Kanskje har du også en tilhenger på slep. Tanken er snart tom - og du må finne en bensinstasjon.

Bensinstasjonene er ikke lenger markert med høye skilt langs veiene, de er anonymt gjemt bak et kjøpesenter. Du må ofte ha hjelp fra Google for å finne dem. Vel framme må du først få parkert tilhengeren, om du har med en slik, før du kan rygge inn til bensinpumpa. Trangt er det også. Vel parkert skal du begynne å tanke. Da er du avhengig av å få kontakt med pumpa via en app eller en «brikke». Noen ganger må du forsøke flere bensinstasjoner, med ny leting via Google, før app-en og pumpa vil snakke sammen.

Endelig i gang med tankingen, og passe irritert, lurer du på hva bensinen koster, og hvor mye du har fylt på tanken. Da må du inn på app-en igjen, det står sjelden slike opplysninger på selve pumpa. I tillegg er du uheldig med været. Regnet pøser ned, og det er ikke tak over pumpa. Er du heldig, kan du flykte inn på bensinstasjonen og kjøpe deg ei pølse. Men noen stol å sitte på, er det sjelden.

Dette høres ut som en tullehistorie, og for de som kjører bensinbiler, er det heldigvis det. Men for oss som kjører elbil, er det utrolig nok slik det fungerer.

Hvorfor har ikke de som bygger ladestasjoner lært noe som helst av de som har drevet bensinstasjoner i 100 år? Vær så snill: Marker ladestasjonene med høye skilt langs veien, gjerne også med dagens pris på skiltet. Bygg anleggene slik at jeg slipper å rygge inntil laderen, men heller kan kjøre «igjennom». Sørg for at jeg kan betale med det vanlige kreditt- eller bankkortet mitt. La opplysninger om hvor mye jeg lader, og hva det koster, være synlig i et display på selve laderen. Og bygg tak over.

En ekstra bonus hadde det vært om laderne kunne ligge ved spisesteder som kan tilby noe annet enn usunn mat som pølser, hamburger og chips. Gjerne i kombinasjon med stoler og bord.

Selve elbilen er helt super. Den er rask og stillegående. Men infrastrukturen for hurtiglading er på ville veier. Utbyggerne har gått seg helt bort i en IT-verden der kun de spesielt interesserte trives, og de har glemt å tenke på hvordan anleggene bør utformes for å gjøre besøket til en hyggelig opplevelse.

Jeg kjenner flere som vegrer seg mot elbil, nettopp på grunn av dette ladesurret.