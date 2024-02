Gatekeeper er betegnelsen på en som bestemmer hvem som slipper gjennom en port. Svært viktige roller som ivaretas av en lufthavnsjef på Kjevik og av forskjellige havnesjefer for havnene på Sørlandet.

Lufthavnsjefen måles på antallet flyruter vedkommende får til på sin vakt, mens havnedirektøren måles på hvor mange viktige skipsankomster vedkommende lykkes med å få til og fra Kristiansand mens vedkommende er i stillingen sin.

For noen år siden var Kristiansand i den uheldige situasjon at vi ansatte en havnedirektør som tilsynelatende trodde hans oppdrag var å nekte nye ferjeanløp til byen vår, og først etter mange lange rettsrunder fikk Fjord Line lov til å anløpe Kristiansand.

Deretter var Halvard Aglen havnedirektør fra 2012 til 2023 med Mathias Bernander i forskjellige stillinger fra 2013, som trainee, kommunikasjons- og samfunnskontakt og markedssjef. Cruisetrafikken økte vesentlig. I 2018 fikk havna Europas største landstrømanlegg. Fjord Line kom også tilbake og Holland Norway Lines fra Nederland ble en ny viktig aktør.

Cruise- og ferjetrafikk er helt avgjørende for Kristiansand og Sørlandet, spesielt fra 11. mai i år når Kunstsilo åpner. Nicolai Tangen har spøkt med at Kjevik må forlenge rullebanen for å kunne ta imot alle besøkende til Kunstsilo. Like viktig vil det være at den kan bli besøkssted nr. 1 for mange tusen turister fra cruise- og ferjetrafikken i årene som kommer. I motsetning til cruisebåtene som ikke har bilpassasjerer har Holland Norway Lines blitt «Gateway to Europe» og brakt turister i kjøretøy fra og til Europa, samt til flere døgn i Setesdal og på hele Sørlandet.

Odd Nordmo Høyre, leder av areal- og miljøutvalget

Dessverre skjedde noe av det samme i Holland som Kristiansand opplevde før Aglen i 2012. Eemshaven i Nederland viste seg å ha en havnesjef som ikke klarte samfunnsoppdraget sitt i et større perspektiv, han trodde bare han var havnesjef. Det medførte at en bilferje med opptil 1500 passasjerer måtte vike plass og vente når den ankom havna, fremfor skip med containere og annet gods. Dette endte med konkurs for HNL.

Vår nye havnedirektør har bakgrunn fra Green Carrier, som kanskje primært har godstrafikk, og er et firma med motto: «For us no challenge is too large, too small or not possible. At Greencarrier we say «Yes, it’s possible». Da er det bare å si som Nike: «Just do it». Vi skal aldri igjen oppleve å ha ansatt en havnesjef som ikke skjønner og fyller samfunnsrollen sin.

Som byutviklingspolitiker for hele storkommunen Kristiansand og med et samfunnsperspektiv som ønsker å bygge Sørlandet, vil jeg aldri igjen se oppslag i media om hvorfor Kristiansand havn må si nei til nye skips- og ferjeanløp. Jeg ønsker kun å lese om hvordan vår nyansatte havnedirektør har fått på plass nye ferjer, ikke bare fra Danmark, men helst fra hele Europa.

Jeg forutsetter samtidig, dersom det er utfordringer, at havna tar kontakt med ordfører, kommune- og byutviklingsdirektør. Ikke for å kunne si nei til nye ferjeforbindelser, men for å se til at absolutt alt er forsøkt (inkludert biltrafikk i Kongsgård-Vige) for til enhver tid å kunne si et rungende ja til ny havnetrafikk.

Jeg sier som Isabelle-Louise Aabel, kommunikasjonssjef, Kristiansand Havn IKS: «Kristiansand Havn IKS er til for industrien og næringslivet. Vi er en brikke av mange som skal bidra til å sikre konkurransekraft og attraktivitet i region og kommuner. Vi ønsker å fortsatt jobbe for å være Norges mest moderne havn.»

For egen del ønsker jeg å tilføye: Kristiansand Havn skal til enhver tid si: «for oss er ingen utfordringer for store, for små eller umulige. I Kristiansand havn sier vi «Ja, det er mulig».

Lykke til!

PS. Skjønner samtidig at bobestyrere ikke nødvendigvis har klart å få opp mulige nyetableringer med nok bærekraft. DS.