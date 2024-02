Ta fra havnesjefen makta. Styreleder Trond Blattmann må kalle havnesjefen inn på teppet, kurse ham i kundebehandling, og bystyret må innkalle ham til første bystyremøte for å stå rett og forklare hvorfor alt er så vanskelig å få plass til i ei havn hvor det nesten aldri ligger en båt mer enn en time eller to.

Det er mange år siden jeg måtte kjempe for å bruke ferjeleiet som var okkupert av Color Line nesten siden århundreskiftet. Kampen sto om å få innpass for MasterCat, som siden ble til FjordCat og etableringen av Fjord Line i Kristiansand havn.

På bakrommet var det full slåsskamp i 2005 og -06, men jeg gav meg ikke, og fikk etter hvert et godt forhold til Odd A. Salvesen og havna, men noen forble sure i mange år etterpå.

I etableringsfasen fikk vi aldri et godt forhold til tidligere kolleger og ansatte i Color Line.

Da vi kom på kontoret til havnedirektøren første gang, fikk vi et rungende njet. Akkurat slik hollandinitiativet opplever nå. Det er ingen grunn til å ta en smilende havnesjefs «njet» som akseptabelt, ref. avisartikkel 2. februar.

Svein Olaf Olsen Tidligere ferje-gründer

Kvadraturforeningen må på banen. Næringsforeningen og alle små og store bedrifter som har tjent penger på Holland-ferjens ankomst, må også agere. Det er ingen grunn til å gi seg. Holland-ferga var bare et gode så lenge den holdt det gående.

Havna er ikke styrt etter en eneveldig ideologi.

De argumenter som blir listet opp i artikkelen, er bare tull og billige unnskyldninger for å forsvare allerede eksisterende ferjeoperatørers interesser. Dette spillet kjenner jeg så altfor godt etter å ha startet opp ferjedrift flere steder nasjonalt og internasjonalt.

Det meste er blitt anonymt i Kristiansand. Ikke kjenner jeg navnet på Kvadraturforeningens leder, ei heller hva turistsjefen i Kristiansand heter. Ordføreren kan jeg navnet på, men Bernander er rekruttert fra havna. Så alt ligger til rette for at all konkurranse forsvinner i tåka om vi ikke våkner opp.

Jeg er fly forbanna! Nå må vi på barrikadene. Jeg venter på en invitasjon til et snarlig møte fra et eller annet organ og/eller en tverrpolitisk allianse. Jeg er klar til kamp!