Dette fordi Statsforvalteren har bestemt seg for å kutte i støtten til et trossamfunn. Han mener tydeligvis at det gjøres forskjell på trossamfunnene. Jeg mener snarere tvert imot, nå blir de likebehandlet. Jeg har sittet på hendene siden jul og verket etter å kommentere, men jeg har ventet på at partiet hans offentlig avkrefter at dette er partiets mening.

Men den gang ei, her blir man ikke uventet møtt med øredøvende stillhet. Han er tydeligvis bekymret over at trossamfunn ikke får tro og mene hva de vil. Selvfølgelig får de det, så mye de vil. Men nå er det heldigvis stopp i at de kan praktisere som de vil. Det de mister støtten på grunn av er deres praksis, ikke deres tro eller meninger.

Menigheten Samfundet mister støtten fordi de i en årrekke har bedrevet sosial kontroll av både barn og unge. Pedersen lever tilsynelatende i en villfarelse om at lovverket i Norge er like statisk som regler og praksis i nevnte trossamfunn. Faktum er at lovverket endrer seg – heldigvis. Det mest naturlige nå hadde vært at de ble tvunget til å betale tilbake det de har mottatt i støtte i alle de årene det har vært avvik mellom deres praksis og lovverket. Jeg mener at trossamfunn fortsatt skal få tro og mene hva de vil.

Men det burde være selvfølge at de forstår at når de ikke klarer å drive i tråd med lovverket, så er det ikke naturlig at fellesskapet skal bidra med å finansiere dem. Jeg håper at Statsforvalteren nå gjennomgår andre trossamfunn som mottar offentlig støtte, for jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal være med på å finansiere denne type praksis som Samfundet utøver.