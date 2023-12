Vi opplever nå at statsforvalteren i Agder vil nekte et trossamfunn å mene det de mener og frata de rettighet som andre grupper i befolkningen har. Grunnen er så enkel at det aktuelle trossamfunn tror og mener noe som ikke flertallet er enig i.

Det å true menings- og ytringsfrihet er i verdenssammenheng ikke noe nytt, det finnes millioner av mennesker som daglig blir diskriminert, forfulgt, fengslet, torturert, og noen mister livet grunnet sin tro.

At vi i Norge skal oppleve at det fundamentale frihetsbegrepet settes i fare, slik at fredelige mennesker som ønsker å leve sine liv i overensstemmelse med egen tro, nå skal fratas rettigheter til samme støtte som andre borgere, det er svært betenkelig og uforståelig. Forhåpentligvis vil kommende rettsaker vise at vi har en rettsstat, og at den dømmende makt gir statsforvalteren en kraftig smekk over fingrene. Og rettsak blir det nå i januar, når trossamfunnet «Jehovas vitner» får sin sak mot staten opp for retten.

Det beste ville være om det blir en tydelig dom mot forskjellsbehandling, og at Statsforvalteren i Agder da stille og rolig kan innse feil saksbehandling, og omgjøre sitt vedtak?