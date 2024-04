Cultivas grunnkapital må inflasjonsjusteres. Som det står i Cultivas vedtekter, skal stiftelsen hvert år ‘tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at stiftelsen opprettholder sin realverdi’.

Cultiva speiler Oljefondet og Mork-utvalgets anbefalinger. Vår portefølje består av 60 prosent aksjer. Realavkastningen er beregnet til 2,5 prosent. Det er kun realavkastning som kan deles ut.

Cultiva har i perioder ikke vært i stand til å dele ut penger. Stiftelsen har vært i det man har kalt «møllposen». Styret anser det for uheldig og uønsket. I denne strategiperioden (2021-2024) har Cultiva derfor hatt en ‘handlingsregel’ på konservativt beregnet 45 millioner kroner til utdeling pr år. Dette for å bygge tilstrekkelig bufferkapital og sikre en forutsigbarhet.

Hvis styret hadde fulgt Mosvold Knutsens forslag, ville Cultiva blitt en kortsiktig høyrisiko-stiftelse. I våre vedtekter står det at grunnkapital og tilleggskapital aldri må angripes, noe som for øvrig er vanlig for stiftelser.

Med 60 prosent aksjeandel, må stiftelsen tåle en stresstest som tar høyde for et aksjefall på 40 prosent, uten at grunn- og tilleggskapital angripes.

Cultiva skal være til beste for byen i dag og i fremtiden. Eller som bystyret har nedskrevet i vedtektene; Cultiva skal kunne tjene innbyggerne i Kristiansand på lang sikt.