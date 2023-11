Selv har jeg vært med å åpne 17 hytter her i Agder. Hyttene har raskt blitt populære turmål. I lørdagsavisen 11. november stiller journalist Birgitte Klækken spørsmål ved om vi trenger slike hytter. Jeg mener svaret er ja.

Dagsturhytter er ikke et nytt fenomen. Allerede på 1800-tallet ble det bygd såkalte hvilehytter for at turfolk skulle "...ha adledning til at hvile seg efter marshen op fra dalen samt til å erholde forfriskninger". En av de eldste hyttene til Den Norske Turistforening, Breidablik, ble i utgangspunktet etablert som hvilehytte for turfolk.

De siste årene har bygging av dagsturhytter blitt vanlig rundt omkring i landet – enten gjennom fylkesvise prosjekter i regi av fylkeskommunene eller som private eller kommunale prosjekter som den nye dagsturhytta på Hovdenuten er et eksempel på.

Gjennom prosjektet «Dagsturhytta Agder» har Agder fylkeskommune gått sammen med Sparebankstiftelsen SR-bank og alle sørlandskommunene om å sette opp 25 attraktive og like dagsturhytter – én i hver kommune. Målet med hyttene er å skape attraktive turmål og en sosial møteplass i nærmiljøet. Dette skal stimulere til at flere vil gå på tur og være mer fysisk aktive.

Bakteppet for satsingen er folkehelseutfordringer knyttet til økt stillesitting og mindre hverdagsaktivitet i befolkningen. Siden vi ikke kan vedta at folk skal mosjonere mer, må vi gjøre det enklere og mer attraktivt å være aktiv. Tilrettelegging for nærfriluftsliv og dagsturhytter er eksempler på lavterskeltiltak som retter seg mot alle – uavhengig av økonomi, utstyr eller erfaring.

Dagsturhyttene som bygges er på rundt 25 m2, og har et hyggelig rom med vedovn, benker og et lite bibliotek med barne- og naturbøker. Hyttene er alltid åpne, og gratis å bruke. Som følge av arkitektkonkurranse, grundig prosjektering og godt håndverk har kommunene fått et bygg med spennende arkitektur, god kvalitet og funksjonelle og naturvennlige løsninger. Det viser seg at dagsturhytter blir populære besøksmål over det ganske land. Sogn og Fjordane opplevde 400 000 besøkende til sine hytter i løpet av to år, og samme tendens finner man i Hordaland og Rogaland. Også i Agder har dagsturhyttene blitt populære. Ferdselstellere viser eksempelvis at dagsturturhyttene «Havblikk» i Farsund og «Sherpahytta» i Lyngdal har hatt til sammen 40 000 besøkende siden åpningen i vår.

En konsekvens av satsingen på dagsturhytter er at det etableres bygg på steder hvor det ikke var bebyggelse tidligere. Det er derfor viktig at sårbar natur og viktig naturmangfold ivaretas når dagsturhytter skal plasseres. Dette sørger kommunene for gjennom sine vurderinger etter naturmangfoldloven når nødvendige tillatelser gis. I all tilrettelegging for friluftsliv er det ønskelig at terrenginngrep begrenses så langt det lar seg gjøre. Dessverre finnes det enkelte eksempler på uheldige terrenginngrep fra andre typer dagsturhytter rundt om i landet. Agder fylkeskommune har derfor lagt stor vekt på at dagsturhyttene i Agder skal ha god terrengtilpasning. De skal ha begrenset fotavtrykk og plasseres skånsomt i naturen uten behov for sprengning, store naturinngrep eller grunnmurer. Et eksempel på dette er hvordan hyttene er bygd på stålstag som bores ned i fast fjell. Når hyttene en gang skal fjernes og stålstagene kappes, vil eneste spor være noen små hull på størrelse med en flaskekork.

Det kan være ulike syn på om vi trenger dagsturhytter for at flere skal være aktive i naturen. Undersøkelser viser imidlertid at mange etterlyser mer tilrettelegging og tilbud i nærområdet for at de skal være mer aktive. Det å ha et mål for turen, et sted å ta pause i ly og le for ruskete vær, eller for å lese ei bok ser ut til å slå an. En hyggelig tilleggseffekt er at dagsturhyttene har blitt både turistmål og en sosial møteplass for barnefamilier, turgrupper og andre besøkende.

Jeg mener at de positive effektene av dagsturhytter veier opp for de begrensede naturinngrepene som hyttene medfører. Vi må huske på at de 25 dagsturhyttene ikke er større enn at alle ville fått plass på én vanlig hyttetomt. Summen av naturinngrepene og konsekvensene for naturen er derfor svært begrenset sammenlignet med andre mer omfattende arealbruksendringer i Agder.

Avslutningsvis vil jeg minne om at det er den fysiske aktiviteten og naturopplevelsen på selve turen som er det egentlige målet med dagsturhyttene. Hvorvidt man vil sette seg inn i hyttene for en pause, litt varme eller en prat med andre er opp til hver enkelt. Jeg håper mange vil ta turen til en eller flere av dagsturhyttene. Kanskje er du en av dem som vil besøke alle de 25 hyttene i fylket? Da har du noe å glede deg til, for Agder har fantastisk mange fine steder å by på.

God tur!

Arne Thomassen

fylkesordfører og stolt turgåer med sure sokker, kroppslukt og kakao med snerk