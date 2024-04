Først av alt ønsker vi å takke Morten Halvorsen for å sette barnehage på dagsorden. Vi vet at han er en mann med ja, en mannsalder med erfaring fra vår sektor. Og det er vel kanskje nettopp det ordet som er stikkordet? «Vår».

Hva er grunnen til at vi i vår sektor har stått på stedet hvil? Hva er grunnen til at politikere ikke setter pris på barna? Det er merkelig når vi vet at hver krone investert tidlig i et barns liv gir renter og renters renter gjennom den enkeltes liv. Det er forsket på og godt dokumentert av nobelprisvinner i økonomi, James Heckmanns forskning. Jo eldre vi blir, jo mindre avkastning gir investeringer i menneskers liv. Derfor burde politikerne våre ha forstått at de yngste barna er den beste investeringen man kan tenke seg!

Vi fra vår sektor vet at tidlig innsats ikke begynner på skolen, men allerede i barnehagen. Vi lurer stadig på hvorfor politikere ikke lytter til oss i barnehagesektoren. Det er rett og slett frustrerende når vi vet hvor viktig tidlig innsats er for barns videre liv. Så hva er grunnen til at vi ikke klarer å formidle det videre? Vi tror det er fordi vår sektor er gjenstand for en polarisert debatt som fremdeles står fast i diskusjonen om eierskap heller enn kvalitet.

Det er et par ting vi er enig med Halvorsen i. Nemlig at kvalitet er viktig. Det er noe vi jobber aktivt for hver eneste dag. Som han også nevner, så trenger vi bedre bemanning og solid kompetanse.

Dessverre ser vi at færre og færre ønsker å jobbe i barnehage. De siste fire årene er antallet søkere til utdanningen på landsbasis nesten halvert. Det er alvorlig, og vi gruer oss til konsekvensene. Kan vi ikke slutte å krangle, så flere vil leke med oss? Så flere oppdager hvilken fantastisk jobb vi har? For det har vi virkelig. Vi ønsker oss bare mer tid og ressurser til å gjøre den. Det gjelder hele vår sektor. Ikke bare oss private. Vi vil så gjerne bli hørt, men da må vi stå samlet.

Vi vet at dagens regjering har en agenda mot private aktører som oss. Det vises blant annet gjennom forslaget til endringer i barnehageloven. Alle vet at for å skape trygge arbeidsplasser, vedlikeholde eiendommer og utvikle kvalitet, må man gå i pluss og ha en bærekraftig drift.

I Kristiansand er det 34 kommunale barnehager og 50 private. I tillegg kommer familiebarnehagene. Faktum er at private barnehager i dag går konkurs og driver med underskudd til tross for det Halvorsen beskriver som fete tilskudd vi blir rike av.

Faktum er også at vi ikke mottar tilskudd for tomme plasser. Det kan virke som at det er en oppfatning blant politikere at barnehagene sitter og mottar samme tilskudd uansett hvor mange barn vi har som går hos oss. Slik er det altså ikke, og rammene er ikke gode nok i det hele tatt!

Derfor er det ikke skremselspropaganda fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) når man konstaterer at foreldrenes valgfrihet svekkes av regjeringens forslag. Både fordi flere barnehager drifter på randen av konkurs og fordi kommunen vil styre flere barn mot kommunale barnehager selv om søkerne ønsker en privat barnehage.

Vi lurer på hva Halvorsen tenker alternativet i byen vår skulle vært. Skal kommunen til slutt eie alle barnehagene? Har man økonomi til å kjøpe opp alle de private for å oppfylle barns rett til plass? Hvis ikke, hva er alternativet? Dette er i alle fall ikke med å bygge opp under samarbeid til det beste for barn.

Vi lurer også på hva Halvorsen mener med å «ta tilbake kontrollen i barnehagepolitikken». For oss virker det som at barnehageforliket for over 20 år siden var en eneste stor frierferd mange politikere på venstresiden nå angrer på. Men ekteskapet ble inngått, og for et eventyr av en romanse!

Det er synd om man skulle angre nå. Det var et kvantesprang innenfor likestillingen da flere kvinner kom ut i jobb og flere kvinner også ble sysselsatt i vår sektor.

Vi har ikke lyst på noen skilsmisse. Hva med å heller stå samlet som sektor for å jobbe til det beste for barna våre? Hva ønsker man å oppnå med denne fortsatte polariseringen?

I Kristiansand lever «Kristiansandsbarnehagen» i beste velgående. Et samarbeid mellom alle barnehagene i kommunen, som er til for å sikre nettopp kvalitet og samhandling, slik at vi kan bygge de beste lagene rundt barna.

Vi i PBL Kristiansand er stolte og takknemlige deltakere i disse nettverkene. Og vi er også stolte av det tilbudet vi gir til så mange av barna i byen vår!