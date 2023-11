I dette tilfellet med å konkurranseutsette deler av Kristiansand kommunes ingeniørvesen på det åpne marked. Videre så påståes det at dette vil øke effektivitet og innovasjonsgraden.

Jeg vil oppfordre arbeidsgiverorganisasjonen som Rosenlind Falch representerer først og fremst å rydde i sine egne rekker, slik at eventuell konkurranse er på like vilkår.

I Kristiansand kommune har de en verdig avgang for slitere, nemlig avtalefestet pensjon ved 62 år. Det er under 10% av medlemsbedriftene til MEF som har likeledes avtale. I tillegg så registrerer jeg på mine ukentlige arbeidsplassbesøk i regionen, at det kun er et fåtall blant MEF sine medlemmer som har ordnede wc, spise-, vaske- og skifterom.

Så hvis MEF skal overta vann og kloakk for Ingeniørvesenet, så anbefaler jeg videre at dette blir ordnet først for egne medlemsbedrifter, i henhold til lovens krav. Først når like arbeidsforhold er på plass, kan vi snakke om like konkurransevilkår, innovasjon og effektivisering. I fremtiden vil det være stor konkurranse om arbeidskraft, hvis bransjen skal vinne den konkurransen så må arbeidsforholdene bedres hos MEF sine virksomheter. Halvparten av de kloke hodene er kvinner, ikke glem å legge til rette også for dem!

For ordens skyld: Jeg sitter også i Kristiansand bystyre for Rødt og er varamedlem til styret for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene.