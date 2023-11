Kristiansand er i en situasjon der budsjettene er stramme og det må spares der det kan. Derfor vil jeg oppfordre byens politikere til å rette oppmerksomheten mot en viktig mulighet for å forbedre vår lokalforvaltning og samtidig oppnå besparelser. Nemlig konkurranseutsetting av større deler av ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

Ingeniørvesenet spiller en avgjørende rolle i utviklingen og forvaltningen av kommunale infrastrukturer som veier, vannforsyning og avløpssystemer. Ved å åpne opp for konkurranse i denne sektoren vil vi kunne dra nytte av flere fordeler.

For det første vil konkurranseutsetting stimulere til økt effektivitet og innovasjon. Ved å invitere private aktører til å konkurrere om kontrakter, vil det oppstå et insentiv for at de leverer høykvalitets tjenester til en konkurransedyktig pris. Dette kan føre til bedre tekniske løsninger, raskere gjennomføring av prosjekter og en mer kostnadseffektiv drift.

For det andre vil konkurranseutsetting legge til rette for økt fokus på kompetanse og kvalifikasjoner. Ved å åpne opp for ulike aktører, vil kommunen kunne dra nytte av spesialisert ekspertise og erfaring fra både etablerte selskaper og mindre entreprenører. Dette kan bidra til å heve kvalitetsnivået og sikre at prosjektene gjennomføres på best mulig måte.

En annen viktig faktor å vurdere er kostnadsbesparelsene som kan oppnås gjennom konkurranseutsetting. Ved å skape konkurranse i markedet, vil kommunen kunne velge mellom flere tilbydere og forhandle frem bedre priser og betingelser. Dette vil kunne frigjøre midler som kan brukes til andre viktige formål, som for eksempel investeringer i infrastruktur eller økt velferdstilbud til innbyggerne.

Det er viktig å påpeke at konkurranseutsetting ikke betyr privatisering av hele ingeniørvesenet. Det handler om å finne en balanse mellom å beholde nødvendig kompetanse og kontroll i kommunen, samtidig som man åpner opp for samarbeid med private aktører. En god konkurranseutsettingsprosess vil kunne oppnå nettopp dette.

Jeg oppfordrer derfor Kristiansand kommune til å vurdere mulighetene for å konkurranseutsette større deler av ingeniørvesenet. Ved å ta dette skrittet kan vi bidra til å styrke vår lokalforvaltning, oppnå besparelser og sikre høykvalitets tjenester til innbyggerne.