De som har lest innlegg om Sørlandsbanen i forrige uke, vet at store anleggsarbeider lager svært mye klimagass. Det gjelder veier, og det gjelder jernbaner. Å bygge genistreken vil lage i størrelsesorden 800.000 tonn CO2. Det er opp mot to prosent av Norges årlige totale utslipp for tida.

Jernbanedirektoratet har i en konsekvensutredning for “Grenlandsbanen” beregnet trafikk med og uten genistreken. De kom til at fly ikke påvirkes noe å snakke om, mens fordeling tog-buss-bil påvirkes mye. Men selv om tog er bedre enn elektrifisert buss og bil, er besparelsen bitteliten sammenliknet med de ca 800.000 tonnene fra anleggsfasen. Persontransport på vei og bane mellom Kristiansand og Oslo vil kunne gi 3.000 til 4.000 tonn mindre i utslipp i året med genistreken, når jeg regner etter livssyklus-prinsipper. Altså tar det teoretisk et par hundre år å tjene den inn utslippsmessig.

Det er om det ikke spilte noen rolle når utslippene er. Men utslipp i år er verre enn utslipp om ti år, fordi årets utslipp får flere år med virkning i atmosfæren. Tas det med, vil det ta ca ti ganger så mange år å spare de 800.000 tonnene inn.

Det som er avgjørende viktig for å redusere klimagassutslipp fra transport på land, er å elektrifisere mest mulig raskest mulig. Elektrifiserte busser, biler og lastebiler går med klimamessig overskudd etter fra et halvt til tre år. Ut over det gjelder det å utnytte infrastruktur som alt finnes, og ikke lage mer anlegg enn hva som er nødvendig for å få den god og sikker nok.

Så jeg mener vi skal stå på for å kunne velge elbuss ganske snart, og ta den med den beste samvittighet.