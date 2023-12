Uansett om det er til studier, jobb eller ferier, har vi satt oss på toget, kjøpt en i overkant dyr pølse og sett på landsdelen vår fare forbi. Dessverre har lave passasjertall satt Sørlandsbanen i fare for å bli historie. Jeg vil at også mine barn skal kunne ta toget hjem til jul hvis de pendler. Det er mulig, og alt som kreves er evnen til å prioritere den mytiske genistreken. Det vil være bra for Sørlandet, folk og klima.

Sørlandsbanen sliter fordi veien er raskere, og fordi flere kollektivreisende kan ta buss for en billigere penger. Som pendler selv, må jeg også innrømme at selv min kjærlighet for tog ikke slår ønsket mitt om å komme hjem og ha igjen mer penger på kontoen. Til tross for at tog er den klart raskeste, minst ressurskrevende og subjektivt diggeste formen for kollektivtransport, er dagens rute så ineffektiv at busser på veien kommer seg fortere rundt.

Heldigvis trenger det ikke være slik. Hvis man bygger 6 usle mil med jernbane mellom dagens sørlandsbane og Kragerø, kan man kutte reisetiden til Oslo med en hel time. Arealet har stått klar i 30 år, men grunneierne er, forståelig nok, lei av å vente, og ønsker avklaring. Om man i tillegg regner med andre tidsbesparelser, som ekspresstog, vil genistreken og satsingen på jernbanestrekningen Kristiansand-Oslo krype ned mot 3 timer. Det slår ikke bare knockout på buss, men også bil, og vil også kunne konkurrere med fly.

Nordmenn flyr hele 13 millioner innenlandsreiser hvert år, mest i Europa per innbygger. Med andre ord; 5,2 millioner nordmenn flyr like mye som 50 millioner EU-borgere til sammen. Skal vi nå klimamålene, kan vi ikke lenger lene oss på klimafiendtlige transportmidler – som fossile fly og forsåvidt bil – når vi reiser innad i Norge.

For å bygge genistreken og redde Sørlandsbanen handler ikke bare om historie, og at tog er digg. Det handler også om de enorme mengdene CO2-utslipp man vil kunne kutte. For av alle flystrekningene i hele europa, var ruta Kristiansand - Oslo topp 20 før pandemien, og ukentlig er det rundt 80 flyvninger i hver retning. Jo bedre, billigere og raskere togstrekningen er, jo flere av disse flygningene vil bli utkonkurrert av seg selv. Hvis vi skal ha nubbesjans til å få folk med oss til å nå klimamålene, kan vi ihvertfall ikke legge tog og andre populære tiltak som gjør klimakutt enklere for folk, i skuffen.

Og slapp av, det er ikke bare for å redde jorda en ny sørlandsbane koblet til Vestfoldsbanen vil være god politikk, for det vil også knytte hele sørøstlandet nærmere. Det betyr at det blir lettere for alle å komme seg rundt, uansett om det er turister, pendlere eller andre.

Så hva trengs egentlig for å gjøre et kvantesprang for Sørlandsbanen? Som vanlig handler det om prioriteringer. Vi har i årevis hatt politikere som ikke klarer å prioritere tog, og forsåvidt heller ikke Sørlandet heller. Selv om prislappen er anslått til å være over 20 milliarder, er ikke dette rare summen når vi sammenligner det med andre samferdselsprosjekter. For eksempel har 17 kilometer med motorvei fra Bærum til Oslo fått en kostnad på svimlende 60 milliarder kroner.

Om Sørlandsbanen dør, er det fordi politikerne har valgt å la den dø.

Å satse på jernbane og bygge genistreken vil være bra for klima, folk, og hele sørlandsregionen. Om vi gjør det, vil også mine barn kunne ta toget hjem til jul etter endt semester i Oslo. Om vi får opp dampen skikkelig, er det til og med mulig at jula kan være hvit.