Slik forklarte Arbeiderparti-høvding, Trygve Bratteli, partiets suksess i etterkrigstiden. Jeg kunne ønske dagens Arbeiderparti fant tilbake til den suksessformelen.

Dessverre bruker deres fremste representant fra Agder, Kari Henriksen, mer tid på å kikke seg i bakspeilet enn å finne løsninger som kan gi utvikling og vekst på Sørlandet.

Nå sist med et realt angrep på undertegnende med bakgrunn i et Facebook-innlegg jeg hadde i 2021. Jeg vil anbefale at Henriksen fremover bruker mer krefter på politiske løsninger fremover å snoke på min Facebook-profil.

Facebook-innlegget hun referer til handler om at jeg har uttalt meg positivt til utenlandskabler. Det er jeg fortsatt. Forbindelser til Europa har tjent oss godt helt siden Arbeiderpartiet gikk inn for dette helt tilbake på 1960-tallet. Det er jeg glad de gjorde.

Det har gitt oss forsyningssikkerhet, og det har sikret oss et stabilt godt forhold til våre allierte. Viktigheten av det siste kan aldri undervurderes. Spesielt ikke for oss som et naboland til Russland som har vist at de ikke har betenkeligheter med å invadere sine naboer.

Jeg har heller aldri foreslått å kutte kabler som løsning på strømpriskrisen. Jeg tror det ville være et potensielt farlig politisk feilgrep. For det første vil det gi konsekvenser for vårt næringsliv og vår industri som lever av tilgang på de europeiske markedene. Videre vil det gi svært uheldig signal i sikkerhetspolitikken dersom vi isolerer oss fra resten av våre europeiske allierte i en tid der Russland har brukt energi som et våpen i sin krigføring, og som et bevisst forsøk på å splitte det europeiske samarbeidet.

Men en annen konsekvens av krigen og energisituasjonen er at staten Norge tjener mer penger enn de noensinne har gjort. Staten Norge selger nå både olje, gass og strøm til rekordhøye priser. Da er det ikke rettferdig at vi som bor her i sør og som produserer store deler av kraften staten tjener seg rik på skal være de som sitter igjen med de høyeste strømprisene. Mitt klare budskap til regjeringen har derfor vært at vi må ha kompenserende tiltak som jevner ut strømprisen. For selv om jeg er enig med regjeringen i at løsningen på lang sikt handler om mer kraft og bedre nett, så kan ikke vi sitte å vente på at energimarkedet skal løse seg. Næringslivet blør nå. Folk mister jobbene sine nå. Da må regjeringen brukes statsbudsjettet til å kanalisere en liten del av den gigantiske inntekten staten nå får som følge av høye energipriser på å kompensere de delene av landet som har høyest strømpriser.

Etter en drøy måned som ordfører har jeg nå opplevd at over 300 har mistet jobbene sine som følge av en svekket konkurransekraft for bedrifter i Kristiansand. Det er mitt ansvar å si ifra om. Det budskapet hadde jeg gitt klart uttrykk for uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Kari Henriksen sitt ansvar er å sørge for at Stortinget og regjeringens næringspolitikk gir like konkurransevilkår. Jeg håper hun bruker tiden sin fremover på å finne politiske svar som rette opp i skjevheten og urettferdigheten industrien vår nå opplever fremfor å bla i gamle Facebook-poster.