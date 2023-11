Noe økte strømpriser for folk var en liten bekymring. Var han da, på FB i 2021, helt uten kunnskap om hvordan framtida kunne bli?

Det er ingen sak å kreve møter med den ene etter andre, heller ikke å bruke STORE BOKSTAVER og kritisere regjeringen på inn- og utpust. Det er noe useriøst fra en ordfører i Norges 5 største by. Strømsituasjonen er en alvorlig sak. Bernander bør framover bruke sine krefter på å finne løsninger i stedet for å sutre.

Realitetene er tøffe, det er det ingen tvil om. Derfor at Ap sagt at vi skal ha rimeligere strømpris og vi skal ha likere pris i hele landet. Hver dag jobber vi for å få til dette. VI har brukt politisk makt til å kreve høyere vannfylling i magasinene, vi har gitt energiselskapene muligheter til å tilby lavere fastprisavtaler og korte avtaletid. En ordning Å energi ikke er særlig entusiastisk til å få på plass. Slakter Eide gikk til et annet selskap og fikk lavere pris og Lyse energi i Rogaland har inngått langt flere avtaler med bedrifter enn Å energi. Brukte Bernander sin politiske makt til å ta opp dette i eierskapsmøtet?

Det er et argument som er vanskelig og det er at kommunen vil måtte prioritere mellom gode tiltak dersom utbyttet reduseres. Og ja, det samme må regjeringen. Skal støtteordningene økes må pengene tas andre steder fra. For Høyre er det enklere – de vil fortsette sin effektiviserings-politikk overfor offentlig sektor og på nytt innføre flate kutt i tjenestene. Ap vil ikke det. Vi vil bygge ut velferdsstaten. Finansiere offentlige skoler og sykehus, styrke tiltak for psykisk syke og minstepensjonister og sørge for en bedre fastlegeordning.

Høyre og FRP regjeringen heiet på å slippe markedskreftene mer fri og bygge flere kabler til utlandet, som Bernander hyller i sin FB post. De ville ha mindre statlig styring av kraften. Heldigvis fikk Ap flertall i Stortinget for et forslag som sa nei til denne politikken med flere utenlandskabler og mindre styring. Har Bernander endret syn? Ifølge Solbergs svar til Fvn, er de de samme som regjeringens: øke kraftproduksjonen, bygge ut nettkapasiteten og trappe opp den grønne omstillingen.

Ap vil ha ordninger som er forutsigbare og som kan leve over tid. I den krevende situasjonen landet er i nå, er det vår viktigste oppgave. Derfor vil vi ikke bruke mer oljepenger, det vill gått dramatisk ut over bedriftene også – dersom renten stiger mer enn planlagt.