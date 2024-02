Det var overraskende, men selvsagt veldig hyggelig. Ja, jeg tilbød meg å jobbe gratis inntil Start fant en annen løsning.

Jeg hadde to motiver for å gjøre det:

1. Start er i ei enorm økonomisk krise og antok min gratistjeneste kunne være til hjelp.

2. Det hadde vært gøy å kunne trene Sørlandets flaggskip med min filosofi.

Jeg er også ganske sikker på at «krydderfilosofien» hadde passet som «hånd i hanske» i Start. Fordi det passer Start sin historie og DNA't til Start.

I realiteten tror jeg aldri jeg var aktuell hos de som besluttet i klubben. Og Start er jo selvsagt i sin fulle rett til å velge hvem de måtte ønske. Og de valgte Azar Karadas.

Jeg håper virkelig at det er et godt valg. For meg personlig er det heller ingen krise at det ble en annen trener. Jeg har stor frihet og lever et godt liv med golf, golfreiser, ski bortover og nedover, samt turer og ferier til inn og utland.

I tillegg kan jeg se så mye fotball jeg vil på alle nivåer i alle himmelretninger. Jeg er rimelig sikker på at Start kommer tilbake til Eliteserien. Men jeg vet ikke helt når. Jeg tror det er alt for mange som er glad i Start for at så ikke skjer. Potensialet er der definitivt. På alle mulige måter. Men jeg tror det er helt avhengig av hvem som besitter de ulike rollene i IK Start.

Jeg har alltid heiet på Start. Og det kommer jeg fortsatt til å gjøre. Lykke til og heia Start!!