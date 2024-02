Sjøl har jeg kastet frem Joey Hardarson og Steinar Pedersen som alternativer. Og jeg har møtt litt motbør. Om begge sies det at de har fått prøve seg tidligere, og fått sparken. Et retorisk spørsmål er da: Finnes det trenere som ikke vil få sparken i Start? Klubben min er prototypen på en ukultur som dreier seg om å sparke trenere. Klubben har hatt 16 trenere på 2000-tallet, og ingen av dem satt tiden ut.

Den mest usaklige sparkingen er det utvilsomt Steinar Pedersen som i 2017 ble utsatt for da han ble sparket av Start en drøm AS, etter å ha ført laget på god vei mot opprykk til Eliteserien. Det var ikke et eneste saklig argument som rettferdiggjorde dette. Og det ble vel snakket om for kjedelig fotball, hva nå det enn er. I Grimstad var det "landesorg" da han forlot Jerv, så også der gjorde han en utmerket jobb. Også sparkingen av Joey i 2021 var tvilsom, og i mine øyne helt feil. Også han ble sparket av SEDAS.

Mange vil ha inn Venneslas store sønn, Steinar Skeie, som ny trener. Han har sågar tilbudt seg å trene laget gratis. Og det er ingen tvil om at Steinar er både en dyktig trener og en fantastisk fyr. Men er han rett mann for Start? Fevennen ble nedrent av leserinnlegg om at klubben måtte kvitte seg med Tjelmeland. Man syntes det var altfor dristig å mer eller mindre konsekvent spille seg ut bakfra. Man likte ikke den kjedelige balltrillingen på midten, og etterlyste å få ballen fort frem til spissene. Dersom Steinar tar med seg "krydderfotballen" til Start, vil det Tjelmeland prøvde å få gjennomslag for, være rene gampefotballen i forhold til hva som kan forventes med Steinars absolutte krav om at man skal spille seg ut bakfra, totalforbud mot klareringer, holde ballen i laget. Mantraet i Vindbjart var at "det er lov å feile, men ikke feige".

Jeg mener absolutt ikke å stille spørsmål om Steinars kvaliteter som trener, han er både en fantastisk fyr og en svært dyktig trener. Men han kanskje ikke er rett mann for de av Startsupporterne som stadig klaget på Tjelmelands måte å spille fotball på, som av enkelte ble kalt Tjelmeball. Men selv om jeg antyder at han ikke er rett mann for supporterne, kan det godt være han er rett mann for Start. Poenget er at det er viktig at både klubben og supporterne vet hva de får. Jeg er sikker på at klubben vet hva de evt får, men usikker på om supporterne vet hva de får.