De innleder med teksten «Grenlandsbanen må inn i transportplanen (NTP 2022-33), på bekostning av nye firefelts motorveier, E18 og E39».

Jeg har lest innlegget deres og er langt på vei enig at det er mer miljøvennlig med jernbane enn arealslukende firefeltsveier. Men nå har det seg slik at vi har fått og sjøl skapt noen veikåte politikere her i landet, der er vi vel enige!

Vi kan bare minne om arealtapet av natur i Grenland som gikk over TV-skjermen på NRK. Vi som bor i Grenland ser daglig byggingen av mer firefeltsvei. Og etter hvert fra Oslo til Stavanger!

Hvor mye mer natur skal vi stjele fra fremtidige slekter med mer ødeleggende jernbane fra Grenland til Kristiansand?

Jeg har tatt meg den friheten og «kopiert» fra nettet (lettvint) fra en seriøs organisasjon, Forskning.no: «Det er altså for få folk i Norge til at utslippene ved å bygge jernbane går opp i opp med utslippene som spares ved at folk bruker den, mener Aamaas. – Når vi bygger jernbane, er bruken av stål og betong stor. Klimagassutslippene er derfor store, og med lite trafikkgrunnlag er det få personer å dele dette på og dermed lang tilbakebetalingstid klimamessig.» Borgar Aamaas er forsker ved Cicero.

Ja ja, det er av våre egne man skal ha det! Selv kjører jeg eksosbil fra Grenland til ferieparadiset i Kragerø, men da tar jeg «gamle E18» gjennom Bamble.