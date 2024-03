Hvis ikke betyr det en langsom død for persontrafikken på Sørlandsbanen. Grenlandsbanen vil i sterk grad bidra til å styrke et attraktivt næringsliv i hele Agderregionen og for å møte miljø- og klimakravene fra Parisavtalen, naturavtalen fra Montreal og FNs bærekraftsmål.

Grenlandsbanen, sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia, har vært under planlegging i 25 år. Fylkesdelplan for Telemark og Aust-Agder ble godkjent av Miljøverndepartementet i 2001. I 2012 vedtok Samferdselsdepartementet at Eidangerparsellen mellom Larvik og Porsgrunn skulle få dobbeltspor nettopp fordi den skulle videreføres mot Sørlandet over Grenlandsbanen. Eidangerparsellen ble opprinnelig planlagt med enkeltspor med krysningsmuligheter. Godkjent konseptvalgutredning (KVU) for Grenlandsbanen forelå i 2016.

Prosjektet ble tatt inn i NTP 2018-2029 med planleggingsmidler og prosjektet virket sikret.

I NTP 2022-2033 ble Grenlandsbanen tatt ut igjen av transportplanen. Politikerne ville heller ha firefelts E18 / E39.

Vi neglisjerer med dette framtidas krav til en ansvarlig natur-, miljø- og klimaplanlegging. Økt biltrafikk bidrar til natur-, miljø- og klimaskader. Skadene øker med økt hastighet. Dette gjelder utslipp av klimagasser, slitasje på veg og bildekk med økt produksjon av mikroplast som ender i jordsmonn og i havet. Elbiler er ikke utslippsfrie. Det er et bedrag. Utslippene kommer bare andre steder. Det er energibruken som forteller hvor miljøvennlig en transportform er. Motorveitrafikk er ekstremt energikrevende. En moderne jernbane for høy hastighet bruker bare en brøkdel av energien for samme transportmengde, og er meget miljø- og klimavennlig. Dette skyldes liten friksjon mellom hjul og underlag og liten luftmotstand i stor hastighet. En moderne jernbane vil ta over store mengder biltrafikk og vil redusere behovet for store skadelige motorveier. Trafikksikkerhet og reisekvalitet vil gå opp. Grenland og Kristiansand, to regioner med over 100.000 innbyggere hver, som i dag, praktisk talt, ikke har jernbanekontakt, vil få en meget rask og attraktiv forbindelse! Stavangerregionen representerer et stort potensial på en opprustet Sørlandsbane. Sørlandsbanen løftes til de høydene den og våre etterkommere fortjener.

Grenlandsbanen vil være garantien for at vi ønsker å redde Sørlandsbanen. Sørlandsbanen trenger selvsagt store utbedringer på hele strekningen til Stavanger, men med Grenlandsbanen har vi gitt et signal om at vi ønsker å ta vare på denne banestrekningen som betjener halve Norges befolkning når vi tar med Oslo og Vestfold.

NTP 2025-2036 skal behandles og vedtas i Stortinget i 2025.

Kjære politikere! Grenlandsbanen må inn igjen i transportplanen med midler til oppstart av prosjektet i første del av planperioden. Dette før miljøskadelig biltrafikk og motorveibygging har gjort uopprettelig skade på natur, miljø og klima!