Det er vanskelig å kritisere enkeltpersoner uten å bli beskyldt for å henge ut noen. Men disse influenserene har valgt å gjøre seg til ”et produkt” som de tjener penger på, og når det ikke lever opp til ansvaret - så er det på sin plass å rette kritikk.

Denne serien appellerer ikke til meg. Men disse fire jentene har stor innflytelse på unge, derfor har jeg sett de 3 første episodene. Jeg har prøvd å få et inntrykk av påvirkningen de har på samfunnet vårt. Jeg er ikke kjent med Nora og Anniken, men akkurat Sophie Elise og Isabell Raad har jeg lenge vært bekymret for at blir gitt så mye oppmerksomhet og plass i media. Hvorfor? Fordi at disse influenserene har unge som målgruppe, og de har et ekstremt overfladisk fokus. De tjener store beløp på unges naivitet og usikkerhet knyttet til kropp og utseende.

Foto: Faksimile Prime Video

Et argument som gjentar seg er at alle må få gjøre som de vil med kroppen sin, og det er jeg selvfølgelig helt enig i. Problemet er at unge følgere stadig får se den opererte rumpa eller de opererte brystene som blir delt hemningsløst i bilder eller videoklipp på influenserene sine sosiale medier. Barn og unge blir utsatt for kommersielle budskap som forherliger det som har til hensikt å endre på kropp og utseende. Med andre ord: kroppsfokus blir gitt ekstra stor oppmerksomhet og det bidrar til å øke kroppspresset. Influensere vet at de påvirker. Både Isabell og Sophie Elise er voksne mennesker som har lang erfaring i bransjen, og de legger strategier og tar valg for å tjene gode penger. Det er så mye i markedsføringen som kan føre til dårligere psykisk helse blant unge! Det får meg til å lure på hvor samvittigheten er for å dra samfunnet i en slik retning?

Jeg har skrevet et debattinnlegg i FVN før om at det ikke holder å klandre influensere, det er hele bransjen som må ansvarliggjøres. Jeg mener vi må få på plass flere retningslinjer og forpliktelser for influensere, men også bedriftene. De må ta sin rolle og påvirkningskraft overfor unge følgere på alvor.

Jeg lurer på hva de som produserer og sender «Girls of Oslo» tenker om innholdet i serien, og påvirkningen disse jentene har på ungdommen? En anmeldelse skrevet i VG beskriver serien som utrettelig overfladisk - og det er akkurat det den er! Samarbeidspartnere er med på å gi dem enda mer oppmerksomhet og påvirkningskraft. Det er på tide å åpne opp for noen refleksjoner i forhold til de verdiene vi ønsker å gi videre til de neste generasjonene.