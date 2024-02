Vi skal høste sopp, krydderurter, fisk og bær. Det er også bevist at å gå tur har en helseforbedrende effekt. Jeg forstår at Kjetså ivrer etter å ødelegge mer natur siden han har egeninteresser i Mjåvann industriområde, men som vi ser av bildet og som også statens kartverk viser så er det fortsatt uberørt natur rundt vannet. Hva vet forresten Kjetså om folk går rundt vannet eller ikke? Følger han med på det eller ikke? Det kan være folk som går inn til Øygardsvannet fra andre områder. Hvordan kan Kjetså vite at det ikke skjer? Går han rundt å sjekker om det er folk i området eller ikke eller er det noe han bare innbiller seg? Er det fisk i vannet? Vet han noe om det?

Jeg vet at det er fisk der siden jeg har snakket med grunneierne i området, og jeg vet godt at det er gode muligheter for overnatting ved vannet dersom en vet hvordan og hvor en kan legge leiren. Jeg har planlagt en tur til det vannet en gang i fremtiden når jeg skal utforske Vågsbygdskogen og alle vannene der. Jeg har allerede snakket med mange grunneiere og har fått lov til å fiske i vannene også Øygardsvannet. Er Kjetså villig til å begå miljøkriminalitet for å få presset viljen sin igjennom, og hva med naturmangfoldloven?

Er Kjetså villig til hente ekspertisen som treng får å finne ut om det finnes sårbare planter og insekter og annet som trenger vern. Det kan også være salamandere i vannet som trenger beskyttelse. Så det er nok mye som taler for at den resterende naturen som i samråd med NVE, statsforvaltningen det kommunale naturvernutvalget bestemmer at det området skal være som det er.

Jeg som ihuga friluftsmenneske ber om at det som er igjen av natur i Vågsbygd blir tatt vare på. Det er på tide at det går an å stole på de styrende organer, men da må de også bevise at de er til å stole på. Får Kjetså sin vilje igjennom så er det et bevis på at det er kapitalen som vinner over naturen. Naturen har stort sett i alle år vært den tapende part. Nå får vi håpe på at det er naturen som vinner denne kampen.