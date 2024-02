Kvaliteten på det arbeidet som mediebyrået First House har gjort for Arkivet i denne saken kan det vel stilles spørsmålstegn ved – i hvert fall virket det på meg som om seniorrådgiver Hans-Christian Vadseth hadde rådet minnestedet og formidlingssenteret til å fornekte den åpenbare betydningen av den kritiserte teksten. Er det en god strategi? Etter min mening hadde det vært mer overbevisende å i stedet selvkritisk erkjenne en alvorlig feil og samtidig fortsette den viktige diskusjonen om forholdet mellom historisk og nåtidig folkemordsvold generelt og forholdet mellom Holocaust-minnet og Midtøsten-konflikten spesielt.

At Arkivets direktør følte behov for å hente ekstern hjelp til å håndtere den diskusjonen, som er kjernen i Arkivets oppgaver, er nokså pinlig, synes jeg. Hva kan egentlig mediekonsulenter fra utsiden bidra med i en debatt som krever akkurat den kunnskapen Arkivets historikere, minneforskere og pedagoger sitter på?

At Fædrelandsvennen avslører First House-rådgiveren sin bistand under overskriften «Fikk holocaust-hjelp av Vadseth» for hele artikkelen er en tabbe av en helt annen kategori, men like irriterende. «Fikk holocaust-hjelp»? Har Fædrelandsvennen ingen kvalitetskontroll på tekstene som publiseres?

Men tilbake til Arkivet: Heldigvis publiserte programansvarlig Birgit Amalie Nilssen en vakker og viktig kronikk om historiebevissthet og årets holocaust-markeringer i Fædrelandsvennen 12. februar. Hun gjorde det dermed soleklart at Arkivet har faktisk kompetanse til å gjøre et kjempeviktig arbeid i Kristiansand. Et arbeid i en by og et land som er preget av den tyske okkupasjonen og den norske holocaust, men også av forskjellige migrasjoner og rasisme mot minoriteter i nyere tid. Et arbeid i en verden med dramatiske konflikter, og akkurat nå med den ubegripelige volden mot palestinere på Gaza-stripen. Et arbeid med både å holde minnet om Holocaust levende, og med å få det til å tale til vår samtid. Jeg håper og tror at Arkivet kommer sterkere ute av stormen det har stått i – og kan klare seg uten eksterne mediekonsulenter i fremtiden.