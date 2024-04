Han vet sikkert like godt som alle andre at det er Hamas' sin beste taktikk, å frakte våpen og soldater i biler med rødt kors eller «UN» på taket. Gang på gang har vi sett på BBC at slike biler stopper foran hovedkvarterene til Hamas, sykehusene, og ut strømmer soldater og våpen. Og når IDF går til angrep på sykehusene så blir ilden besvart, fra sykehuset. Fra leger og pasienter? Kanskje det også, men sykehusene var fulle av soldater uten uniformer. Hundrevis av døde Hamas-terrorister lå inne i sykehuset, med sine AK-47 knuget i hendene.

Men Håverstad ber ikke om at Hamas må stoppe krigen. Den som begynte krigen, og iallfall den som taper krigen, bør strekke hendene i været og rope «Vi gir oss!». Men det mener tydeligvis ikke Håverstad. Og for å klargjøre tingene, det er ingen massakre i Gaza, det er en krig annonsert via radio og flyveblader. Massakren skjedde i Israel 7. oktober i fjor. Den kom som lyn fra klar himmel. Og det kommer fremdeles raketter fra Gaza. IDF sprenger alle hus som sender raketter, og alle hus med soldater eller våpen. Selvfølgelig. Slik gjør man det i en krig. Det er grunnen til at det er så mange hus som blir sprengt i Gaza. Disse husene hadde våpenlager og/eller utskytning av raketter. Men Hamas legger ikke ned våpnene, befolkningen kan andre bry seg om, gjerne Vesten, med Hamas-vennlige regjeringer som sender penger og leger og marsjerer i Oslos gater. De ber ikke om fred, de ber om at Israel forsvinner. Men Israel forsvinner ikke.

Det er en meget sterk, og taus, majoritet i Europa som støtter Israel. Hamas er erklært som terroristgruppe. Så enkelt som det. Og som en ettertanke kan man lure på hva alle de titusener av arabere som bodde i Israel og hadde gode jobber der, og som ble sendt tilbake til Gaza da krigen begynte... hva gjør de nå? Sender raketter? Kaster stein?