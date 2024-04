Det som i så fall skulle til, var drapene på seks hjelpearbeidere fra organisasjonen World Central Kitchen for noen dager siden. De ble kynisk likvidert da de kjørte langs en rute, og i et ærend, som på forhånd var klarert med israelsk militærledelse.

Men var det ikke sju hjelpearbeidere, da? Jo, men den sjuende var palestiner. Det teller visst ikke. Det har for lengst blitt drept nesten 200 palestinske hjelpearbeidere uten store reaksjoner. Men de seks var fra Storbritannia, Canada/USA, Australia og Polen. Derfor ble det reagert. Australia krever en god/bedre forklaring og at de skyldige stilles til ansvar. Polen krever forklaring, beklagelse, erstatning, samt at de vil sende en egen ekspert som skal være med på granskingen. President Biden har gått fra å uttrykke kritikk og bekymring, til å uttale seg i imperativ: Israel må slippe inn mer hjelp, drepe færre sivile, samt etterforske seg selv. Og så sender Biden en ny last med våpen.

Angrepet på hjelpearbeiderne blir fra israelsk side, i kortform, forklart omtrent slik: De observerte en person med våpen som de mente måtte være en terrorist som satte seg inn i en bil som forsvant inn i et lagerbygg. Litt senere kjørte tre biler, av den typen som terroristene bruker(!), ut fra lageret.

En drone fulgte bilene et stykke, og sprengte så alle tre bilene i lufta etter tur, for å drepe terroristen.

Om alle disse hjelpearbeiderne hadde vært palestinere, hadde dette bare vært en av mange aksjoner der Israel ville hevde å ha angrepet Hamas-mål og drept Hamas-krigere, eller i det minste personer som samarbeidet med Hamas. Så kunne eventuelt hjelpeorganisasjonen WCK fått de samme beskyldninger mot seg som UNRWA. Denne tankegangen kan for øvrig forklare hvorfor hundretusener av privatboliger og sivile bygninger er sprengt i lufta: De trodde det var en Hamas-kriger der, eller i det neste huset, eller det neste...

Men israelernes versjon av hendelsen trenger ikke være sann. De kommer gjerne med løgner når de finner det hensiktsmessig: De løy om 40 halshugde babyer, de løy om stabler med barn som var brent, de løy om en gravid kvinne som fikk magen kuttet opp, og en familie på fire som ble lemlestet og drept ved middagsbordet, utdypet med makabre, men altså oppdiktede, detaljer.

Kildene har i hovedsak vært en ekstremistisk bosetter, Yossi Landau, distriktsleder i hjelpeorganisasjonen Zaka, samt jusprofessor Cochav Elkayan-Levy (usanne påstander om massevoldtekter).(Kilder: Al-jazeera, The Electronic Intifada, Yedioth Ahronoth, The Cradle). Noe som er påfallende her, er at selv uten løgnene og overdrivelsene, synes det klart at Hamas og de øvrige angripernes ugjerninger og drap på sivile ville vært rikelig nok til å gi Israel sympati og aksept for en kraftfull gjengjeldelse. Men for Netanyahu var ikke det nok. Han instruerte bl.a. Zaka til å påvirke verdensopinionen maksimalt. Og det er nettopp løgnene fra Landau og Elkayan-Levy som har påvirket folk som Biden og Blinken og hjemlige Frp-politikere, og som de har gjentatt offentlig, når de forsvarer Israel.

Hvorfor teller livene til 200 uskyldige palestinere så lite, i forhold til livet til en polakk eller kanadier? Har Vesten blitt påvirket av israelernes nådeløse dehumanisering av palestinerne? Israelske ledere har gjennom årene stemplet palestinerne kollektivt som terrorister og kalt dem for mennesklige dyr, tobente insekter, dopa insekter, landets kreftsvulst, ormer, arabisk avskum. Men grunnlaget blir lagt allerede i barnehage og skole, der barna systematisk, om enn indirekte, læres opp til rasisme. ( Peled-Elhanan: Palestine in Israeli School Books 2012). Da faller det lett, når ungdommene skal avtjene verneplikten, å trakassere, skade eller drepe disse uønskede, problemskapende fremmedelementene. Dette bekreftes av soldater som etter militærtjenesten skjønner hva galt de har vært med på, og melder seg inn i Breaking the Silence, en organisasjon for veteraner, som sprer informasjon om den israelske hærens trakassering og overgrep mot sivilbefolkningen på Vestbredden. En video på Youtube vedrørende dette, har den betegnende tittelen: «I was the terrorist».

Det står respekt av handlekraften til den unge staten Sør-Afrika som, av alle, er den som stevner Israel inn for domstolen i Haag, ICJ, med anklage om folkemord. De vet bedre enn de fleste hva undertrykkelse og apartheid er, og har derfor støttet palestinerne i mange år. Og de fremmet saken i Haag på en så grundig og imponerende måte at domstolens jobb kan bli lett. Sør-Afrika har gått foran. Hvem har mot til å følge etter?