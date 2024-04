I hennes motsvar påstår hun følgende; «Mosvold Knutsen mener Cultiva burde dele ut 125 mill. kroner årlig.» Det har jeg ikke skrevet, men jeg har skrevet at 125 mill. kan være et forsiktig årlig anslag på avkastning. Avkastning og utdelinger er to helt forskjellige ting.

Daglig leder skriver videre at «om Cultiva hadde fulgt Mosvold Knutsens forslag, så ville stiftelsen blitt en kortsiktig høyrisiko-stiftelse». Jeg bemerker da at jeg ikke har foreslått å endre forvaltningsstrategien til Cultiva, men jeg nevnte et forsiktig anslag på 5 prosent årlig avkastning. Daglig leder for stiftelsen kategoriserer en forventning på 5 prosent avkastning å være «kortsiktig høyrisiko-stiftelse», jeg tror de fleste med kunnskap og erfaring på finans er helt uenig i en slik påstand.

Daglig leder skriver videre i sitt innlegg at et konservativt anslag på utdeling per år er beregnet å være 45 mill. Og nettopp dette er litt av poenget mitt. For når Venstre og KrF nærmest skryter av at idretten har fått hele 3 mill. per år siden oppstart for 23 år siden, så sier nå daglig leder at stiftelsen selv definerer konservative anslag på årlig utdeling til å være 45 mill. Med andre ord, idretten blir altså tilgodesett med et tall vesentlig mindre enn 10 prosent av mulighetsrommet. Det mener jeg er et altfor lavt tall, og som jeg påpekte i mitt innlegg; bevilgninger til idretten og frivilligheten burde vært minst ti ganger mer, minst 30 mill, noe som vel daglig leder selv sier er fullt mulig gitt stiftelsens eget konservative anslag på 45 mill… Et slikt tall ville selvsagt gjort underverker for både små og store i hele Kristiansand.

Gjør gjerne egne tolkninger av mine ord, misforstå meg gjerne... Jeg mener tildelingene gjort til idretten er flott og fint, men det bør og er fullt mulig å gi mye, mye mer – men det handler om vilje og ønske fra de som styrer. PP heier på Cultiva, men vi mener at krafttaket nå må gjøres til idretten, frivilligheten og bredden – Kristiansand vil da kanskje bli Norges #1 i forhold til idrett og frivillighet, med solid satsing fra Cultiva.