Det var Gaza, med Iran i bakgrunnen, som gikk til angrep på Israel etter først å ha sendt 13.000(!) idiotraketter mot Israel. Hensikten var å drepe så mange israelere som mulig, helst alle sammen. Det Russland gjorde mot Ukraina, gjorde Gaza mot Israel. Begge deler var dårlig planlagt av dårlige mennesker og utført uten tanke på menneskelig lidelse på begge sider.

Så USA ser det på samme måte som vi her i Europa, full støtte til de som blir angrepet, ikke angriperen. Nå har Nanna Thune og venstresiden greid å få i gang en gjeng med uhøflige mennesker, som trenger seg frem og forfølger enkelte, som Sylvi Listhaug, men USA er klar på at det var Gaza som angrep og at de må sende tilbake de gislene som ikke allerede er døde før det kan bli snakk om noe hjelp.

Og til avslutning tar jeg en av setningene til Nanna Thune, midt i innlegget, hvor hun spør om hvorfor ikke det amerikanske folket gjør opprør mot slike ledere? Vi er mange som støtter det Trump sa klart: Det amerikanske folket støtter ikke angripere, om de er russiske eller palestinske. Man støtter ofrene.