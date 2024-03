13.000 barn har hittil mistet livet, og mange sulter ihjel hver dag. Dette lever tydeligvis amerikanske politikere godt med, de toer sine hender og gjør absolutt ingenting!

De aksepterer og støtter nedslaktning av mer enn 30.000 sivile, hovedsakelig kvinner og barn og gamle. De støtter det fordi de fortsetter å forsyne Israel med våpen, de sitter rolig og ser på at Israel blokkerer mer enn 90 prosent av all nødhjelp som står i kilometerlange køer for å slippe inn, men hindres av Israel.

Trumps medløpere som har makt i Kongressen, fortsetter å blokkere for hjelp til Gaza og aksepterer derved at USA ikke lenger er en del av den humane verden der sivile skal beskyttes i krig. Det er forandret totalt – det landet som stolt prediker at de er et land der alle kan virkeliggjøre drømmen om et godt liv, hindrer barn, gamle og kvinner å få tilgang til mat!

Hvorfor gjør ikke amerikanerne opprør mot slike ledere? Hvorfor vinner Trump frem med sin egostyrte morbide fiendtlige politikk? Han er ikke engang medlem i Kongressen, men fjernstyrer republikanerne som om de er zombier. Jeg forstår ikke at president Biden ikke setter hardt mot hardt og gjennomfører våpenboikott av Israel som en presidentordre. Han må kunne hjemle dette som nødrett, og bare signere full stopp av våpenleveranser inntil våpenhvile er signert?

Og for hver time dør flere barn, kvinner og gamle. Etter min oppfatning kunne USA like gjerne deltatt i utslettelsen av palestinerne ved selv å sende inn amerikanske soldater til å trykke på avtrekkeren mot palestinerne!

For meg er det amerikanske folk, Kongressen og politikerne nå like skyldige i denne massakren mot uskyldige sivile palestinere som andre diktatorer som ikke bryr seg om folkerettslige regler.

Hvordan havnet vi her? Alt kan ikke skyldes Trump... Hvor er de voksne med ansvar? Og hvorfor kan ikke FN få mer fortgang for å stoppe dette?

Innlegget er forkortet. Red.