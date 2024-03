Men det er verdt å spørre om hun virkelig forstår hvem det er som undertrykker dem.

Folkemord innebærer angrep på den sivile befolkningen under krig, noe som er nøyaktig det Hamas gjorde da de angrep Israel ved å drepe uskyldige og ta gisler. Hamas fortsetter å bruke sivile palestinere som menneskelige skjold for sine militære anlegg, bygd inn i skoler og sykehus.

Når Kathinka roper ut slagordet "From the river to the sea, Palestine will be free!", Gjenkjennes dette slagordet, Hamas og andre terrororganisasjoner bruker det med intensjon om å fjerne jøder fra hele Israel og overta hele landet. Det er et uttrykk for folkemord heller enn en krigsstrategi.

Det er viktig å undersøke sannheten, det allerede blitt avslørt at Hamas bruker sykehus, skoler og annen sivil infrastruktur som skjold for militære installasjoner, og underjordiske anlagte tuneller.

Det er også verdt å merke seg at 1,8 millioner arabere lever i Israel og opplever frihet og muligheter til å praktisere sin religion, i motsetning til i mange arabiske land hvor diktatur råder. Dette viser at fred og demokrati er mulig, og at respekt for hverandres frihet er avgjørende for å opprettholde den.