«Statens vegvesen motarbeider ikke 30-soner», står det i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen 15. april 2024. Innlegget er signert av avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen fra Statens Vegvesen.

Dette er et spennende leserinnlegg som åpner for nye muligheter. Vil Statens vegvesen nå sette opp skilt slik at hele Kvadraturen inkludert fylkesveiene får fartsgrense maks 30 kilometer i timen? Dette har Kristiansand kommune prioritert øverst i to trafikksikkerhetsplaner, både den som ble enstemmig vedtatt i 2019 og den som ble enstemmig vedtatt i 2023.

Vegvesenet kan gjerne følge opp med fysiske tiltak som demper farta på bilene i Kvadraturen og andre steder. Fint om dere heller bruker tid og penger på dette, framfor å bruke tid og penger på å fjerne fartshumper. Dessverre har Statens vegvesen nylig brukt tid og penger på det motsatte: Å fjerne fartshumper på Torridalsveien ved busstoppet på Sødal.

Jeg ser fram til svar fra Statens vegvesen.