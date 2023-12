Han savner en hyllest til alt som skjer på kulturfronten i Kristiansand, og at vi må være stolte av det. Jeg er så enig, så enig.

Da bystyret i siste møte behandlet kommunens kulturbudsjett, prøvde jeg i alle fall å juble for det som skjer i kulturbyen vår og innledet mitt innlegg på denne måten: «Jeg gleder meg sykt mye til 11. mai, endelig skal vi få oppleve Kunstsilo».

«Hvorfor er det sånn at ingen penger skal brukes på kultur? Det virker som at alle penger som blir brukt på kultur “burde bli brukt på andre ting”, og dette begynner jeg å bli litt lei av», skiver Lilletun i sin kronikk. Nå er det heldigvis sånn at Kristiansand har et rimelig brukbart kulturbudsjett, og jeg er glad for at Venstre som en del av budsjettflertallet sørger for at det ikke blir kutt i bevilgningene til de store kulturinstitusjonene de neste fire årene.

Lilletun omtaler Kunstsilo som et av Europas flotteste kunstmuseer, vegg i vegg med et av Norges største kulturhus, og Norges flotteste kulturskole. Og stiller spørsmålet; «Er ikke dette noe vi burde være stolte av?» Jo visst er det det! Vi skal heie på byens fantastiske symfoniorkester, på kinoen som skal modernisere for 12 millioner kroner, på nye kulturskoleareanaer på Tangvall og Nodeland, på Cultivas Kraftsenter, på alle de flotte kunstnerne vi har i kommunen vår, på kompetansesentrene som bidrar til at stadig flere kan skape kulturbaserte næringer, på en videre utvikling av Odderøya for kreative næringer.

Men hvorfor er det blitt sånn at en ung musiker stiller disse spørsmålene? Det er et spørsmål vi må stille oss når vi når går inn i et fantastisk nytt og spennende år for kulturen i Kristiansand. Jeg vet at det er mange som gleder seg, og da er min oppfordring; vis det, hei på det og vær med å feire det!

Jeg ønsker at Kristiansand skal søke om å bli Europeisk kulturhovedstad. For jeg er stolt av byens kulturliv, og jeg skal gjøre det jeg kan for å sikre gode arbeidsforhold for frivilligheten og det profesjonelle kulturlivet.