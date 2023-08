Frp ønsker en vakker og funksjonell by

Det viktigste de folkevalgte neste periode kan gjøre for en vakrere og mer funksjonell by er å si nei til hodeløs fortetting og fjerning av helt nødvendige parkeringsplasser, samtidig som det blir sagt ja til å ta hele kommunen i bruk. Rett og slett det motsatte av hva MDG står for.