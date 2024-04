Det skal han få, kombinert med en beklagelse.

Her har det skjedd en glipp i våre kontrollrutiner. Annonse-innstikket er ikke i tråd med våre retningslinjer for alkohol-reklame. Vi beklager at annonsen kom ut i denne formen. Vi gjennomgår naturligvis våre rutiner etter dette, og iverksetter tiltak mot at dette skal skje igjen. Ansvaret er vårt, annonsøren kan ikke bebreides for glippen.

Harsvik antyder også at annonsen er et «takk for sist» fordi Fædrelandsvennen har skrevet en reportasje om det utestedet som står bak annonsen.

Harsvik vet nok at det ikke er slik det fungerer, men la meg likevel presisere: Annonsesalg skjer helt adskilt fra den redaksjonelle virksomheten i Fædrelandsvennen.

Uansett er det mitt ansvar at denne annonsen ble publisert.