Onsdag 17. april ble jeg tipset om at avisen Fædrelandsvennen hadde et innstikk fullt av alkoholreklame i avisen.

Jeg skal ikke her spekulere i om det var en takk for gårsdagens intervju med restauranten som sto bak reklamen? Jeg ber om svar fra redaktøren.

Vi kan ikke stilltiende se på at vår lokalavis reklamerer for et rusmiddel som tar tre millioner liv hvert år – verden over. Ut fra de undersøkelser jeg har kommet over, er det kun opiater som tar livet av flere enn hva alkohol gjør.