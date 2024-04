Jeg er en eldre kristen mann som satte stor pris på kronikken Ralph Henk Vaags skrev om at troen på Jesu oppstandelse ikke er fornuftsstridig. Tidligere har jeg lest boka hans «Guds eksistens og Jesu oppstandelse. En kristen filosofi». Her prøver Vaags gjennom en grundig framstilling å vise noe av det samme – nemlig at kristen tro kan være rasjonell.

Gud har skapt oss med en fornuft og en forstand som gjør at vi mennesker kommer fram til stadig ny erkjennelse om verden rundt oss. Er denne erkjennelsen i strid med Bibelens budskap? Flere synes å mene det, men det skyldes ofte en feil forestilling om hva mange kristne tror på. Bibelen begynner med urhistorien der vi møter bildefortellinger som har et viktig budskap, selv om vi ikke tar disse fortellingene bokstavelig. De som skrev de første kapitlene i Bibelen, hadde et helt annet verdensbilde enn det vi har i dag. Likevel tror vi at de var inspirert av Gud, men de skrev ut fra den tida og den kulturen de levde i. Derfor tolker vi det slik at skapelsesberetningen ikke er en historie om hvordan Gud skapte verden, men fortellingen viser at det er han som er skaperen. Jeg vet at denne bakgrunnskunnskapen er en del av det teologiske studiet, men jeg har til gode å høre en prest snakke om dette fra talerstolen i kirka. Når det forkynnes fra urhistorien, synes jeg altså at det av og til burde påpekes at det er bildefortellinger som er utgangspunktet for denne forkynnelsen.

Selv tror jeg både på Bibelens budskap og på Big Bang. Det betyr at jeg tror det var Gud som laga det store smellet. Hvordan kunne det ellers bli en sånn fantastisk orden og en slik strålende skjønnhet i naturen etter et stort smell? Så har Gud skapt menneskene i sitt bilde og gitt oss noe av sin skapertrang, sånn at vi gjennom arbeid og forskning får stadig ny og utvida kunnskap. Likevel lager vi både gode og dårlige smell. Vi sprenger undersjøiske tunneler med nøyaktig presisjon, men vi er også prega av ondskap og krig, slik at bomber detoneres og fører til uforståelig ødeleggelse og ufattelig menneskelig lidelse.

Noen klarer ikke å tro på en god Gud på grunn av all denne lidelsen. Det har jeg stor respekt for, men Gud har sagt han skal gjøre en slutt på all lidelsen. Jesu oppstandelse peker fram mot dette.

Det virker nok absurd på mange. Derfor vil jeg understreke at det ikke går an å argumentere seg fram til en kristen tro. Kristen tro handler om en relasjon til Jesus. Likevel behøver jeg ikke å kaste fornuften min over bord for å tro på Bibelens løfter. Jeg bruker fornuften til å støtte opp under troa mi. Jeg ser at historiske fakta på mange måter underbygger læren om Jesu oppstandelse. Likevel vil mange avvise dette fordi all vår erfaring tilsier at døde mennesker ikke kan stå legemlig opp.

Spørsmålet blir likevel om det finnes en dimensjon som overgår vår fornuft. Jeg er frista til å vise til ei tankerekke fra boka til Vaags:

Hvis universet har en begynnelse, har universet en årsak.

Universet har en begynnelse.

Universet har en årsak.

Innenfor vitenskapen er det stor enighet om at både universet og tida ble til i det store smellet. Dette smellet har altså en årsak, og jeg tror den årsaken heter Gud. Jeg kan ikke fatte at Gud er evig, men jeg kan heller ikke fatte at verden kan ha noen annen årsak enn han. Derfor må jeg innse at min menneskelige forstand har sin begrensning. Da velger jeg å godta at Gud er større enn meg. Fra den posisjonen kan jeg også tro at Jesus har stått opp!

I 2015 var jeg i Torino og så likkledet som har et avtrykk av Jesu kropp. Jeg våger å påstå at dette kledet er ekte og viser til nettstedet www.torinokledet.no for å underbygge denne påstanden. Her vil jeg bare trekke fram at flere forskere mener avtrykket er resultatet av en voldsom energiutløsning som har vart i brøkdelen av et sekund. Dette kan være et avtrykk gitt fra en høyere dimensjon, et glimt av oppstandelsens mulighet.