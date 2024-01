Det som ble skrevet som en bisetning var bakgrunnen for at Norge skulle kunne erklære seg som egen nasjon. Du nevner ikke at svenskehæren kom på grunn av dette og at de ble slått tilbake. Vi fikk vår egen grunnlov i 1814. og en dansk prins som vi vi i dag kjenner som kong Håkon den 7. ble vår konge. Jeg har opplevd både han, kong Olav den V, og nå kong Harald den V som Norges konger. Det kan absolutt ikke brukes som en argumentasjon i forbindelsen med løsrivelsen av kommunene Søgne og Songdalen.

At du bruker britenes løsrivelse fra Europaunionen som enda et argument er jo enda mer tåpelig. Hva i all verden har britenes løsrivelse fra Europaunionen og Storbritannia som selvstendig stat med løsrivelsen av Søgne og Songdalen å gjøre?

Hold for all del det der unna debatten om løsrivelsen. Her er det selvstendigheten til stater som Norge og Storbritannia det er snakk om.

En kommune, det være seg storkommune eller ikke, er en kun en del av kongeriket Norge, og her er vi inne på realitetene. Søgne og Songdalen er i dag en del av storkommunen Kristiansand og så skal bare deler av storkommunen Kristiansand ha stemmerett. Det blir helt feil. Vi er alle innbyggere av storkommunen. Det betyr at det bevisst fra Oslo innføres forskjellsbehandling av innbyggerne av storkommunen og det er det dere som vil løsrive dere som er ansvarlige for.

Hadde det skjedd under prosessen før dere ble innlemmet hadde det vært forståelig, men nå blir det feil, for det betyr at en god del av storkommunens befolkning blir umyndiggjort i saken om løsrivelse eller ikke, og det er det dere i SØGNE og SONDALEN som har klart å sette i stand. Jeg undres dersom enten SØGNE eller SONGDALEN hadde vært den største kommunen og vi med ordre fra Oslo ble innlemmet i dere og ble en storkommune. Hvordan ville dere reagert dersom vi bestemte oss for å løsrive oss. Det vil jeg gjerne ha et skikkelig svar på.