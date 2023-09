Alt ansvaret ligger ikke på politiet

Det er flere som er oppgitte og frustrerte over politiets arbeid. De stiller spørsmål til hvorfor ikke politiet gjør noe eller (nok) i enkelte saker. Det er mange meninger når vi prater om politiet. Men er det egentlig rimelig at politiet skal få all skylden? Hvem har ansvaret for lovverk og de økonomiske rammene som stilles til rådighet?