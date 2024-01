De fleste liker dette dårlig og bruker med familie klager eller skriver i avisen uten å ta innover seg at alternativet er ingen plass. I din gamle kommune Songdalen i 2015 var dette situasjonen. Solbjørg Jørgensen og Øystein Hatlebakk tok dette opp i Tjenestekomiteen og Helse- og omsorgsleder, uten å få gjennomslag, for det var ikke budsjett til det. Kvinne på 93 år stod uten omsorgstilbud.

At personen din må betale 500/600 kr for å besøke sin venninne synes jeg er litt rart. Min gamle mor og andre venner har søkt om, og fått innvilget TT-kort, som gir eldre/funksjonshemmede en rimelig mulighet til å komme seg ut og ivareta sosiale relasjoner. Når vi ser krisen i helseforetakene bør det kanskje være en vekker for at vi ikke kan legge alt ansvar over på det offentlige, men i stadig større grad må stille opp for våre nærmeste og venner.

En ungdom sa en gang til meg; Jeg har 2 venner, og begge får betalt for å være det.