Det må hun betale for taxi fra Søgne til øst for Kvadraturen. For å besøke venninna si, fra Søgne, som blei plassert på et omsorgssenter der. «Fordi det ikke er plass i Søgne», blei det sagt. Det blei ikke begrunnet med at akkurat det omsorgssenteret var spesielt dyktig på hennes situasjon. «Ledig plass» ser ut til å kunne trumfe alle andre hensyn. Dette er bare ett eksempel.

Buss? Det medfører venting og buss-bytte. Uoverkommelig komplisert for ei eldre kvinne.

Venninna får derfor sjeldent besøk av vennene sine. Helt annerledes enn det ville vært om hun hadde fått plass ved Søgne omsorgssenter.

Søke seg over til Søgne? Fått blankt avslag, gjentatte ganger.

Etter mitt syn er sånne vedtak en betydelig nedprioritering av de eldres livskvalitet. Eldre på omsorgssenter kan også bli ensomme, få ødelagt livskvalitet.