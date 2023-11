I Norge har hele 10 prosent av kvinnene i landet en sykdom som heter endometriose. Det er 25 prosent av kvinnene med underlivssmerter som har sykdommen. Endometriose er en kvinnesykdom og smertene sitter i magen. Det skyldes vev som ligner på livmorslimhinnen som vokser andre steder i kroppen. Det er en vanlig sykdom, men forskes det på?! Det forskes veldig lite på den kroniske sykdommen endometriose. Det er en like vanlig sykdom som diabetes, men man vet mye mer om diabetes og det er mange som ikke vet hva endometriose er, noe som gjør det vanskelig å oppdage det.

Forskningsrådet bevilger 60 millioner kroner som går til forskning på kvinnehelse, men det går ikke en eneste krone til forskning på sykdommen endometriose. Hvorfor? Sykdommen gjør at det blir mye fravær fra skolen og vanskeligere å få jobb. I tillegg kan man få depresjon eller angst for smertene. Som sagt har 10 prosent av kvinnene i Norge endometriose. Det tilsvarer hele 200 millioner kvinner i verden. Det er både vondt og det kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. I tillegg får man lett betennelser på toppen av det hele. Det at man har den sykdommen gjør at man går glipp av mye på grunn av smerter. En av to opplever også økende smerter fram til overgangsalderen.

Jeg har selv en søster med endometriose og jeg vet hvor vondt det er!

Det gjør meg både trist og sint at det ikke forskes mer på slik at jentene med sykdommen kan få hjelp og behandling. Det er vanskeligere å få jobb hvor man vil fordi når man kan komme er usikkert på grunn av at smertene kommer ganske ofte. I tillegg kan man ikke være med på alt man vil og angst for å få vondt kommer lett. Storesøsteren min hadde store smerter i 5 år før de fant ut hva det er – DET SIER LITT! Hun har vært gjennom behandlinger, operasjoner og medisiner som ikke har hjulpet det store. Legene er enige om at det er noe mer, men de vet enda ikke hva det er. Vi må gjøre noe! Det er så vondt når et familiemedlem ikke kan være med på ting fordi hun har vondt og har det ikke kommet nok tegn på at det må forskes mer på? Det er så utrolig mange flere som har det på samme måten- vi kan ikke ha det slik!

Jeg mener at dette må tas seriøst og gjøres noe med. Vi kan ikke ha det slik. Regjeringen er veldig opptatt av at kvinner skal jobbe, men hvorfor gjør de ikke mer med forskning på sykdommen som gjør det vanskelig å jobbe for noen? Vi må gi penger til forskning og hjelpe de som har sykdommen slik at det blir lettere å leve med den.

Så for å oppsummere litt forskes det veldig lite på endometriose til tross for at det er veldig mange som har sykdommen! Jeg mener at det bør gis penger slik at det kan forskes mer på og at det blir tatt mer seriøst slik at vi kan hjelpe de det gjelder.