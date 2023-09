Vi må tørre å snakke mer om selvmord

En brå og uventet død er alltid et sjokk for de nærmeste, men ekstra tungt er det når den avdøde planla og gjennomførte avslutningen av livet selv. I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging vil vi snakke om de seremoniene vi skulle ønske vi ikke måtte arrangere.