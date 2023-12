Biter av sannheten, er sjeldent hele sannheten. Reverseringsgruppene utelater konsekvent positive ting med dagens kommune, og utelater konsekvent de negative sidene ved en deling. Mulig det kan overbevise noen, men særlig ærlig er det ikke.

Det er riktig at bemanningen ved både skole, barnehage og omsorgssenteret ble påvirket av sammenslåingen. Men det har rent mye vann i bekken siden da. Det har kommet nye bemanningsnormer og nye krav til kompetanse og kvalitet på tjenester. Regjerningens perspektivmelding er entydig. Stadig flere eldre, stadig færre hender til pleie. Vi tror, i likhet med Statsforvalteren, at fremtidens utfordringer løses best sammen.

Også på andre områder bør disse gruppene komme med hele sannheten:

Er du opptatt av frivilligheten? Lytt til skolekorpset i Songdalen. De har både kortere og bedre dialog med kommunen nå, samt bedre praktiske og økonomiske forutsetninger.

Trenger du støtte til ditt lag eller forening? Søk kommunen. Alle husker påstanden om at Søgne skytterlag ikke fikk støtte fra kommunen. Det var for så vidt en sannhet, men hele sannheten er at de ikke søkte. Greipstad skytterlag søkte, og fikk støtte.

Er du opptatt av legetjenester? Lytt til fastlegene, som alle mener det beste er å bevare kommunen. Det er ikke sant at de nære tjenestene alltid leveres best av en liten kommune, noe dette er et godt eksempel på.

Vi sender gladelig den samme oppfordringen til reverseringsgruppa i Søgne: Vær ærlige!

Under debatten på Tangvall satt lederen, Sigurd Berg Aasen i panelet og uttalte at NAV kontoret på Tangvall var forsvunnet. Det har kommunen sørget for at det ikke er, så hvis du trenger NAV-tjenester: Oppsøk NAV-kontoret på Tangvall, for det er der.

Er du opptatt av å bevare en god og desentralisert omsorgstjeneste så lytt til avdelingsleder på Langenes omsorgssenter, Kristine Løite Blom: «At Langenes omsorgssenter har størst sjanse for å bli bevart i en storkommune er det ikke tvil om». Ikke hør på de som prøvde å skylde på dagens kommune for flere år med forsømt vedlikehold.

Og sånn kan vi fortsette sak etter sak. Reverseringsgruppene er opptatt av oppløsning, ikke gode kommunale tjenester.

Å dele en kommune er ikke en gratisbillett til Norges beste kommune. Det er en enorm oppgave, som vil få store ringvirkninger for både de som yter, og de som er avhengige av kommunale tjenester.

Hvis noe virkelig fortsatt er i tvil? Ja da bør de lytte til lederen på legekontoret i Søgne. Hans advarsel er konkret, men er like gyldig for de alle fleste tjenester. Legekontoret kan flytte, mens stedbundne tjenester vil måtte bli værende, med redusert tjenestekvalitet og utfordringer med ansettelser.

Når legekontoret og legevakten er nedlagt og de kommunale utgiftene skyter i været, ja da er det en mager trøst at noen i Songdalen hadde sittet og snakket sammen i et ekkokammer.