Disse ansatte kan fortelle at de er underbemannet på alle områder. I tillegg er det vanskelig å få tilstrekkelig spesialpedagogisk hjelp til barn som sliter, og tid til å gi et godt tilbud i nærmiljøet til de eldre.

Mange i første linje melder fra at de får dårlig samvittighet fordi de ikke strekker til. Noen velger derfor å sykemelde seg, søke seg over i andre kommuner eller førtidspensjonere seg.

Når vi skriver innlegg, kontrollerer vi hverandre for å være sikre på at vi formidler sannheten.

Hva med dere som forteller at det går bra i barnehagene, skolene og i eldreomsorgen? Hvem snakker dere med, når dere gang på gang skriver at det går bra i barnehagene, skolene og eldreomsorgen etter sammenslåingen? Snakker dere med de som jobber direkte med barna i barnehagene, lærerne som jobber i klasserommene, og de som kjører i stor fart og alltid har for dårlig tid i hjemmehjelptjenesten, eller som spurter rundt på eldreinstitusjonene for å opprettholde tilfredsstillende tjenester.

Vi forventer at dere svarer.

Håper ellers at dere tar kontakt med de nevnte gruppene og får en beskrivelse av virkeligheten før dere skriver nye innlegg.