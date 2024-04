Vi kan og være enige om at Norge er et av de landene i Europa som har sterk økonomisk vekst de siste 30 årene.

Samtidig er det viktig å presisere det som og kommer frem i sluttrapporten til Nei til EUs sin sluttrapport «30 år med EØS-avtalen» (som ble lansert 12. mars i år ) at det er mange forhold som taler for at EØS-avtalen ikke har vært drivkraften for denne utviklingen. Om vi holder olje, gass og sjømatindustrien industrien utenfor så viser handelen med fastlandsvarer med EU et årlig underskudd for Norge på mellom 120 og 160 milliarder kr de siste ti årene!

Dernest er det et faktum at den økte tilslutningen Norge nå har til EU sin energiunion innebærer at billig kraft for industrien er i ferd med å forsvinne. Vi ser også at uthulingen av tollvernet og den økte importen av landbruksvarer fra EU fører til mindre verdiskapning for norsk landbruk. Vi importerer landbruksvarer fra EU for over 60 milliarder kr i året, mens vi eksporterer til EU tilsvarende for 7 milliarder kr. Er dette gjensidighet?

Vi må tenke og handle mer og se våre muligheter i et større perspektiv enn bare Europa. Tross alt består Europa av ca 8 prosent av verdens befolkning. Ja til sjølråderetten, vårt folkestyre, internasjonal solidaritet og globalt klima og miljø-samarbeid. Norge med sin stemme har en viktig rolle for eksempel i Midtøsten i Nord-områdene og kan ta selvstendige avgjørelser i for eksempel forsvars- og sikkerhetspolitikken.