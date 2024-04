11. april legges den såkalte EØS-utredningen frem. Forhåpentlig vil denne dokumentere det bedriftene i Agder allerede vet: handel uten handelsbarrierer på tvers av landegrensene skaper verdier og arbeidsplasser.

Det aller viktigste med EØS-avtalen for Agder, er at den sikrer våre bedrifter tilgang til det europeiske markedet på like vilkår som alle andre europeiske bedrifter. Dette er et marked med 30 land og 450 millioner mennesker.

GE Healthcare i Lindesnes, Aludyne i Farsund, Nikkelverket i Kristiansand, SG Armaturen i Lillesand og Kitron i Arendal er eksempler på sørlandske bedrifter som i svært stor grad selger sine produkter til utlandet.

EØS-avtalen er uten sammenligning den viktigste handelsavtalen Norge har. Og det er svært godt dokumentert at Norge har hatt store gevinster av denne avtalen. I januar viste forskere ved NUPI at EØS-avtalen har gitt nordmenn en økning i realinntekt på mellom 2 og 6 prosent siden den ble aktiv. Hvis vi kun snakker om handel, har EØS-avtalen ført til mellom 35 og 60 prosent mer eksport enn om vi hadde hatt en vanlig frihandelsavtale, ifølge forskerne.

Særlig har EØS-avtalen vært viktig for mange små og mellomstore eksportbedrifter. Gründerbedriften Sharebox i Arendal har i løpet av de siste par årene fått et gjennombrudd i det europeiske markedet med sine smarte nøkkelbokser. EØS-avtalen har bidratt til at denne bedriften har sikret seg langsiktige avtaler med europeiske kunder som Volkswagen, BMW, Europcar og Sixt, fordi avtalen fjerner handelshindre og gir dem samme rett og mulighet til å konkurrere som bedriftene i EU-landene har.

Bedriftene i Agder eksporterte for nærmere 50 milliarder kroner i 2022, som er det siste året vi har tatt for foreløpig. Dette er en økning på rundt 36 prosent siden 2021, og er dermed det fylket som opplevde den tredje høyeste eksportveksten fra 2021 til 2022. Eksporten er dominert av kraftintensiv industri og maritim næring. Disse er tett knyttet til det europeiske markedet.

Eksportbedriftene sysselsetter over 10.000 personer i Agder. Nesten like mange arbeidsplasser er indirekte avhengig av eksporten. Dersom tilgangen til det europeiske markedet blir dårligere, vil mange av disse arbeidsplassene stå i fare. Det ville ikke bare rammet mange arbeidstakere, men også lokalsamfunn og kommuner som er helt avhengig av skatteinntektene og ringvirkningene eksportbedriftene skaper.

Samtidig som EØS-avtalen aldri har vært viktigere for norske bedrifter, blir avtalen stadig mer utilstrekkelig. EU er i rask utvikling med nye initiativer og samarbeidsområder som ikke dekkes av EØS-avtalen, blant annet innenfor helse, sikkerhet og beredskap hvor EU i større grad ønsker å koordinere på et europeisk nivå. Det er ingen selvfølge at Norge får være med. Prisen for norsk utenforskap øker. Derfor er det kritisk å sikre et tettest mulig samarbeid med EU.

Vi lever i en urolig tid, hvor det internasjonale landskapet er krevende å navigere i. EØS-avtalen knytter oss til et europeisk felleskap bygget på verdier som demokrati, rettsstat og en åpen, regelbasert verdensorden. Det er dette felleskapet vi må bygge videre på de neste 30 årene.