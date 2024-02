De aller fleste er enige i at denne svært uheldige saken endelig er avsluttet. Men hvem har Senterpartiet å takke for at det nå kan settes to streker under svaret? Jo, det kan de takke et soleklart flertall av meget oppegående folk i Søgne og Songdalen for, som sammen med blant andre oss i Folkeaksjonen ja til Søgne i Kristiansand har reddet Senterpartiets og regjeringen for nok en ydmykende og kaotisk prosess.

Hadde det blitt et annet resultat av folkeavstemningen, så ville sannsynligvis flertallet av våre demokratisk folkevalgte i Kristiansand bystyre fortsatt sagt nei til oppløsning av egen kommune. Fordi de må tenke helhet, samfunnsøkonomi og folkets beste. Statsforvalteren i Agder likeså. Så ville vi fått en situasjon der Senterpartiet igjen ville brukt sin makt til å overkjøre såvel Statsforvalteren som Kristiansand kommune, og gjort et forsøk på å få tvangsoppløsningen gjennom i Stortinget. Fra nå og frem til endelig beslutning ville frontene ha stått mot hverandre og omdømmet til Sørlandet ville bli ytterligere svekket - av Senterpartiet.

Men det slipper vi - ikke på grunn av, men på tross av Anja N. Abusland og hennes politiske våpendragere i Senterpartiets sentrale ledelse. Det skal vi takke alle gode krefter som har stått opp for vår kjære, gode kommunen for.

Så skal sårene leges i Søgne og Songdalen. Sår som var i ferd med å gro, men som brutalt ble revet opp av Senterpartiet 7. juni 2022. Måtte vi alle håpe at dette bakstreberske reverseringspartiet aldri får mer politisk innflytelse her sør og i landet for øvrig.

Jeg takker og respekterer mine meningsmotstandere i Søgne og Songdalen for en ryddig og redelig kamp, som noen måtte vinne og noen måtte tape. Sånn er livet noen ganger.

Så er siste ord fra meg, som startet folkeaksjonen Ja til Søgne i Kristiansand, sagt i denne saken. Det ber jeg om respekt for, selv fra Senterpartiet. Nå må vi se fremover, og være konstruktive til vårt felles beste.