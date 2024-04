Trafikksikkerhetsplanen i Kristiansand er laget etter at 109 skoler, barnehager og velforeninger sendte inn til sammen 260 forslag om fysiske tiltak for tryggere skoleveier. Administrasjonen i kommunen har valgt ut de aller viktigste stedene å få gjort noe med, og sendt planen på høring til blant annet Trygg Trafikk og politiet. Deretter ble planen enstemmig vedtatt i bystyret. Dette er 13 måneder siden.

9 av de prioriterte tiltakene gjelder redusert fartsgrense og fysiske tiltak for å redusere fart på fylkesveier, blant annet i Kvadraturen og på Torridalsveien, Rosselandsveien, Songdalsveien, Venneslavegen, Ålefjærveien og Østre Ålefjærvei.

Hva vil Statens vegvesen gjøre for å bidra til at disse stedene blir mindre farlig for barn? Fint om avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen kan svare på det. Han kan også gjerne fortelle hva Statens vegvesen har gjort for å følge opp de 6 tiltakene på riksveiene (blant annet Topdalsveien og Setesdalsveien), som Statens vegvesen har ansvar for.