Kritikken må bero på en misforståelse om veieieransvaret. I Kristiansand har Statens vegvesen ansvaret for E18, delvis E39 (Nye Veier AS har ansvaret fra Grauthelleren og vestover), Rv. 9 og Rv. 41. For fylkesveiene og kommuneveiene, har henholdsvis Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune ansvaret.

Torridalsveien er en fylkesvei. I Kvadraturen er det kommunale veier og noen fylkesveier.

Statens vegvesen har oppgaven med å behandle skiltsøknader som veieierne på riks- og fylkesveier utarbeider og sender til Statens vegvesen for godkjenning. Dersom disse søknadene blir godkjent, er det veieierne selv som gjennomfører ny skilting og andre fysiske tiltak.

For Torridalsveien har Agder fylkeskommune nylig fått godkjent særskilt fartsgrense 40 km/t mellom Gimleveien og Arenfeldts vei. Dette gjøres i forbindelse med at Agder fylkeskommune skal oppgradere og opphøye gangfeltene på strekningen.

Etter henvendelse fra Kristiansand kommune, har Agder fylkeskommune søkt om og nylig fått Statens vegvesens godkjenning til nedsatt fartsgrense til 30 og 40 km/t på strekninger i Dronningens gate, Tollbodgata, Festningsgata og Marviksveien. Jeg regner med at store deler av det kommunale veinettet i Kvadraturen allerede har fartsgrense 30 km/t. Der dette ikke er gjennomført, kan kommunen selv vedta redusert fartsgrense.